"Meurtres au paradis" : trois épisodes à revoir sur France 2 lundi 14 août 2023

Lundi 14 août juillet 2023 à partir de 21:10, Farnce 2 vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes de la 11ème saison de la série "Meurtres au paradis".

21:10 Épisode 11x04 « Un vent de Jamaïque »

Florence a été engagée par la police jamaïcaine pour infiltrer un réseau de trafic de drogue, dirigé par la redoutable Miranda Priestley. Sous prétexte d'acheter une plantation, celle-ci décide de se rendre à Sainte-Marie avec sa sœur, son garde du corps et sa fille adoptive, dont Florence est censée être la fille au pair. Le lendemain de leur arrivée, le propriétaire de la plantation est retrouvé mort d'une balle dans le cœur…

22:10 Épisode 11x05 « Addiction »



Ayana, jeune chanteuse à succès en cure de désintoxication, meurt d'un choc anaphylactique après avoir ingéré de l’aspirine. Tout le monde accuse Darlene, l'aide-soignante, de la lui avoir donnée par erreur.

23:10 Épisode 11x06 « Un meurtre sans cadavre »

Orla Mills vient à Sainte-Marie pour disperser les cendres de son mari, Jonty, mort dans des circonstances suspectes. Elle est accompagnée de sa fille, Astrid, sa meilleure amie, Eve et le mari de celle-ci, Callum. Alors qu’ils s’apprêtent à regarder un film ensemble pour honorer la mémoire du défunt, Eve s’absente sur la terrasse et appelle la police en disant vouloir signaler un meurtre. Arrivé sur place, Neville découvre Eve dans la piscine entre la vie et la mort…