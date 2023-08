"Les invisibles" : deux épisodes à revoir sur France 2 mercredi 16 août 2023

Mercredi 16 août 2023 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Les invisibles" : « Milan » et « Sycomore ».

Darius, vif, passionné, un brin magouilleur est le boss des « Invisibles », une brigade à la marge qui gère des enquêtes sur les corps sans identité, sans histoire, sans passé…

Son obsession ? Leur redonner une dignité, une humanité afin que les familles puissent faire leur deuil.

Son équipe ? Marijo, gouailleuse au grand coeur, toujours à râler ; Ben, ancien champion de boxe, gros nounours aux poings sensibles ; Duchesse, petite bourgeoise de 25 ans, brillante mais peu habituée au terrain et Angie qui reconstitue les corps avec un peps malicieux.

Leur mission ? Identifier les corps avant qu'ils ne finissent à la fosse commune. Un corps calciné, une mariée emportée par les flots, des morceaux de corps à travers la ville… Ils sont mandatés pour reconstituer une vie, une destinée et rendre la justice.

21:10 Épisode 1x01 Milan

Le corps d’un homme est retrouvé en rase campagne. Pas d’empreintes dans les fichiers, aucun papier d’identité, aucun avis de recherche, et un visage tuméfié.

Darius, Marijo, Ben et Duchesse sont appelés sur les lieux du crime : il s’agit bien d’un « Invisible », un corps sans identité. A eux de retrouver celle de cet homme, et de mettre la main sur son meurtrier. Et ce, dans un délai de 7 jours. Auquel cas, l’homme sera jeté dans la fosse commune.

22:10 Épisode 1x02 Cycomore

Un grand cimetière au petit matin. Deux jeunes employés en combinaison de travail, découvrent un cadavre au fond d’une tombe descellée. Celui d’une jeune femme d’une trentaine d’années, qui gît là, au-dessus d’un vieux cercueil vermoulu.

L’équipe de Darius est à pied d’oeuvre : qui est « SYCOMORE », cette nouvelle Invisible ? Et comment est-elle arrivée là ?