"The Paradise" : les 4 derniers épisodes diffusés sur ARTE jeudi 17 août 2023

Récit sensible de l'ascension d'une jeune provinciale dans le commerce, "The Paradise" explore les bouleversements sociaux de l'époque victorienne. Une série raffinée, portée par l'alchimie entre ses deux personnages principaux, dont les 4 derniers épisodes de la première saison seront diffusés sur ARTE jeudi 17 août 2023 à partir de 20:55.

Transposée au Royaume-Uni, sous l'ère victorienne, cette adaptation d'Au bonheur des dames d'Émile Zola ne déroge pas au sens de l'observation du romancier, qui excellait à croquer la société de son temps.

Le succès du grand magasin annonce la naissance d'un nouveau monde : le commerce de détail à l'aube de la deuxième révolution industrielle. En face, un autre univers renâcle à s'éteindre : celui de l'aristocratie rentière.

Servie par le jeu de Joanna Vanderham, touchante et déterminée, l'héroïne Denise Lovett symbolise cette bascule sociale où la fortune ne dépend plus de la lignée mais du sens des affaires. Son ambition et ses compétences la rapprochent bien vite du jeune patron du Paradis John Moray, subtilement interprété par Emun Elliott. L'alchimie de ce duo gagnant n'en soulève pas moins l'éternelle question : les sentiments compliquent-ils le travail ou est-ce l'inverse ?

Denise devient également la figure de proue d'un mouvement plus profond, brillamment retranscris dans la série : le déchirement des femmes entre leur allégeance forcée au gouvernement des hommes et un farouche désir d'autonomie.

20:55 Épisode 5 Clandestine élégance

Mis sous pression par Lord Glendenning, Moray doit agrandir son enseigne au détriment des petits commerces voisins. Un accord est scellé avec un barbier récalcitrant et bientôt encombrant. Blessée par l'indifférence du directeur du Paradis, Katherine joue la concurrence et passe commande auprès d'Edmund Lovett, l'oncle de Denise, ce qui place cette dernière face à un conflit de loyauté.

21:50 Épisode 6 Les inséparables



Longtemps opposé à toute union de Katherine avec Moray, Lord Glendenning y voit désormais son intérêt. La situation tombe mal alors que des sentiments réciproques naissent entre Denise et le patron du Paradis. Un incident oppose Jonas, l'intendant du magasin, à Edmund Lovett. Denise est acculée à une décision radicale.

22:45 Épisode 7 Les marchands de Tollgate Street

23:35 Épisode 4 Raison et sentiments



s'affaire à la préparation de son mariage avec. La jeune aristocrate se voit déjà en future patronne du Paradis, au grand dam de son fiancé. Revenue chez son oncle,fédère les commerçants de Tollgate Street, quitte à faire de l'ombre au grand magasin.ne se résout pas à oublier son ancienne vendeuse.réintègre le Paradis avec l'aval de son oncle.est mis au courant du rachat de la totalité de Tollgate Street par son futur beau-père. Le jeune dirigeant prend conscience des risques encourus s'il refuse d'épouser. Un autre danger pèse sur l'avenir de l'établissement, à l'occasion d'une macabre découverte...

La saison 2 sera diffusée à partir de jeudi prochain sur ARTE.