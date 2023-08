"Capitaine Marleau" : « Le jeune homme et la mort » à revoir sur France 2 vendredi 18 août 2023

Vendredi 18 août 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir un épisode de la série "Capitaine Marleau" : « Le jeune homme et la mort » avec Corinne Masiero.

À quelques jours d’un concert, le quatuor Eckert se transforme en trio après la découverte du corps du premier violon, le nez dans l’eau d’un étang. Le capitaine Marleau n’entend rien à Schubert, mais pour la petite musique de l’enquête criminelle, on peut lui faire confiance. « Moderato cantabile. »

Une nouvelle enquête avec notamment Jean-Hughes Anglade, Évelyne Bouix et Marianne Denicourt.

L'histoire en quelques lignes...

Ce n’est plus à prouver : contrairement à ce que prétend l’adage, la musique n’adoucit pas les mœurs.

Au sein du quatuor Eckert, dirigé par l’autoritaire Alexandre Eckert (Jean-Hughes Anglade), c’est plutôt fortissimo, avec pas mal de fausses notes. Et voilà qu’à quelques jours du concert où l’ensemble doit interpréter La Jeune Fille et la Mort, et après une violente altercation entre le maestro et son premier violon, Bastien Meunier (Laurent de Montalembert), le cadavre de ce dernier est découvert baignant dans l’eau d’un étang... Ce sera donc plutôt Le Jeune Homme et la mort, finalement, n’en déplaise à Franz Schubert. D’où entrée en scène allegro ma non troppo de notre capitaine Marleau.

La « zique de bourges », ce n’est pas tellement son rayon — à la vérité, elle préfère la bière. En revanche, on peut compter sur elle pour flairer les trucs chelous dans un rayon d’un kilomètre et mettre ses grands pieds dans le plat avec une absence de délicatesse réjouissante mais assez éloignée du bel canto.

Eckert est un artiste égocentrique et colérique. Mais enfin, de là à trucider son premier violon... D’autant qu’il n’est pas non plus très courageux. Joyce Kramer (Évelyne Bouix), son assistante (et agente, comptable, confidente, nounou...), ne rechignait pas à se livrer à l’occasion, intermezzo, à des duos très intimes avec le défunt... lequel avait été lié – sotto voce – à une affaire de braquage... Pas très courant, il faut le reconnaître, pour un grand prix de conservatoire...