"La disparue du lac noir" : les 4 premiers épisodes diffusés France 3 dimanche 20 août 2023

Dimanche 20 août 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir les 4 premiers épisodes de "La disparue du lac noir", une minisérie inédite en 8 épisodes réalisée par Andrea Molaioli.

L'histoire en quelques lignes...

Après des années passées à Milan, l’inspectrice Eva Cantini, femme forte qui s’est spécialisée dans les féminicides, retourne chez elle, à Lagonero, pour aider sa sœur qui élève seule son fils.

Dès son arrivée dans ce commissariat où il n’y a que des hommes, elle entend un père signaler que sa fille de 26 ans n’a pas donné signe de vie depuis la veille au soir. L’instinct et l’expérience d’Eva lui disent que la belle Gioia n’a pas simplement pris la fuite.

Seule contre tous, puis épaulée par la procureure Giuditta Doria, le médecin légiste Anita Mancuso et son collègue, l’inspecteur Marco Corvi, Eva va mener l’enquête sur cette disparition, qui révèle un peu plus, s’il en était besoin, les préjugés et les violences dont sont victimes les femmes.

Avec : Cristiana Capotondi (Eva Cantini), Matteo Martari (Marco Corvi), Lucrezia Lante Della Rovere (Giuditta Doria), Margherita Laterza (Anita Mancuso), Giulia Arena (Gioia Scuderi), Elena Radonicich (Sofia Scuderi), Paolo Sassanelli (Claudio Scuderi), Fausto Maria Sciarappa (Ignazio Lurini), Gigio Alberti (Sergio Cantini), Benedetta Cimatti (Rachele Cantini)...

21:10 Épisode 1

L'inspectrice Eva Cantini retourne à Lagonero, la ville où elle est née, pour se rapprocher de sa sœur Rachele, mère célibataire qui élève seule son jeune fils Matteo.

L'arrivée d'Eva au poste de police n'est pas facile, à cause de sa personnalité revêche et de celle, tout aussi difficile, du commissaire Festi.

Claudio Scuderi vient signaler la disparition de sa fille Gioia, mannequin et actrice en devenir, mais seule Eva le prend au sérieux.

Eva fait équipe avec l'inspecteur Marco Corvi, qui était amoureux d'elle dans leur enfance, et la procureure générale Giuditta Doria.

22:05 Épisode 2

Le docteur Anita Mancuso, une brillante légiste, rejoint l'enquête et fait une découverte déchirante. Grâce à des analyses plus poussées, l'heure du décès se précise. Des images de vidéosurveillance lancent la police sur la piste d’un suspect.

Sergio, le père d'Eva et Rachele, qui n'est pas en bon terme avec sa plus jeune fille, vient signaler un empoisonnement.

23:00 Épisode 3

Un test ADN révèle de nouvelles informations. Eva et Marco interrogent l'agent Graziano Silvetti, qui était aussi l'amant de Gioia. La tentative de Sergio d'établir un lien avec Matteo n'est pas bien accueillie.

Marco avoue quelque chose à Eva sur son passé, qui risque de mettre en péril sa relation avec Eva.

23:55 Épisode 4

L'alibi de Graziano Silvetti s'effondre, suite à un interrogatoire mené par Eva. Après une dispute avec Eva, Rachele lui confie quelque chose sur le père de Matteo.

Toute la ville se rend aux funérailles de Gioia, où Sofia fait un éloge funèbre émouvant. Giuditta avoue tout à son mari.

Les 4 derniers épisodes de cette minisérie inédite seront diffusés dimanche 27 août 2023 à partir de 21:10 sur France 3.