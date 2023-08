"Superman & Lois" saison 2 : les épisodes 10 à 12 sur TF1 mardi 22 août 2023

Mardi 22 août 2023 à partir de 23:15, TF1 vous proposera de découvrir trois nouveaux épisodes inédit de la 2ème saison de la série "Superman & Lois".

La saison 2 en quelques lignes...

Cette deuxième saison de "Superman & Lois" s'ouvre après la confrontation entre Tal-Rho et Superman.

À la Gazette de Smallville, Lois Lane et Chrissy Beppo sont divisées lorsqu'une vieille histoire ayant un lien personnel avec Lois jette le doute sur sa crédibilité professionnelle.

Les fils Kent doivent également faire face au changement. Jonathan est confronté à de nouveaux défis sur le terrain de football qui le conduiront à des actions douteuses, tandis que les secrets personnels de Jordan et Sarah Cushing menacent d'éroder leur relation grandissante.

La famille de Lana est également confrontée à de nouveaux défis : son incursion dans la politique locale s'avère plus exigeante qu'elle ne le pensait, et Kyle craint que des erreurs enfouies depuis longtemps ne reviennent menacer la famille.

Dans ce contexte, le général Samuel Lane découvre que la retraite ne rend pas nécessairement la vie plus tranquille, tandis que John Henry Irons et sa fille Natalie, récemment arrivée, tentent de faire de cette nouvelle Terre leur foyer tout en cherchant leur place dans la vie des Kent.

23:15 Épisode 2x10 La famille Bizarro



Superman traverse le portail pour poursuivre Ally Allston, mais quand il arrive de l'autre côté, il découvre que tout sur cette terre parallèle est… renversant.

00:00 Épisode 2x11 Paroles libérées



Jonathan-El trouve son double sur Terre. Il tente de fusionner. Jordan s’interpose, mais Jonathan-El semble être plus fort et plus rapide que lui. En tout cas pour l’instant…

01:00 Épisode 2x12 Unissons nos forces !



Clark a avoué sa double identité à Lana et cela s’avère lourd de conséquences dans leurs relations. Loïs décide alors de tout dire à Lana, à commencer par le secret de Jordan.

Ce dernier a du mal à supporter le silence de Sarah depuis leur rupture. Sarah quant à elle, met ses émotions en musique.

Afin d’empêcher Ally de mettre ses plans à exécution, Superman demande à Tal de lui prêter main forte pour détruire le pendentif.