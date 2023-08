"Nine Perfect Strangers" : mini-série inédite avec Nicole Kidman à suivre sur M6 à partir du samedi 26 août 2023

Samedi 26 août 2023 à partir de 21:10, M6 vous proposera de découvrir les 4 premiers épisodes de la mini-série inédite "Nine Perfect Strangers" avec Nicole Kidman.

L'histoire en quelques lignes...

Neuf citadins stressés et qui ne se connaissent pas, arrivent en même temps à Tranquillum House, un centre de remise en forme qui promet une “transformation totale” de l’esprit et du corps. Surpoids, toxicomanie, perte d’un proche : chacun a une raison et un but différents d’être ici.

Coupés du monde extérieur, tous tombent sous le charme de l’énigmatique Masha (Nicole Kidman), la directrice du centre qui ne recule devant rien pour les soigner pendant cette retraite de 10 jours. Entre méditation et autres techniques de relaxation, les langues se délient et les secrets de chacun se dévoilent.

Cependant, au fil des séances, les méthodes peu orthodoxes de Masha menacent le groupe…

21:10 Épisode 1x01 Les actes aléatoires du chaos

Neuf personnes très différentes arrivent à Tranquillum House, un centre de remise en forme isolé et dirigé par une mystérieuse gourou du bien-être, Masha, qui leur a promis une transformation totale.

21:55 Épisode 1x02 Au fond du trou



Alors que le traitement débute, les invités commencent à douter des méthodes non conventionnelles de cette retraite. Ils sont venus pour des massages et de la relaxation, pas pour faire face à leur propre mortalité.

22:55 Épisode 1x03 La journée de la terre



Obligés de vivre coupés du monde pendant la journée de la Terre, la tension au sein du groupe éclate à mesure que le traitement s'intensifie.

00:05 Épisode 1x04 Le meilleur des mondes



Lorsqu’ils en apprennent davantage sur les protocoles très particuliers de Tranquillum, les résidents doivent décider s’ils continuent à s’en remettre à Masha. Pendant ce temps, celle-ci reçoit de mystérieuses menaces…

Les 4 derniers épisodes de cette mini-série seront diffusés samedi 2 septembre 2023 à partir de 21:10 sur M6.