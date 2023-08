"Filles du feu" : Les 2 premiers épisodes diffusés sur France 2 lundi 28 août 2023 - Vidéo

Lundi 28 août 2023 à 21:10, France 2 diffusera les deux premiers épisodes de la minisérie "Filles du feu" réalisée par Magaly Richard-Serrano qui va vous plonger au cœur d'un épisode méconnu de l'histoire de France : la chasse aux sorcières au Pays basque au XVIIe siècle, qui fut l'une des plus meurtrières du pays.

Cette série, créée par Giulia Volli et Maïté Sonnet rend hommage à toutes ces femmes dont l'indépendance fut une insolence et dont le combat résonne aujourd'hui.

L'histoire en quelques lignes...

1609, Pays basque. Issues d’une longue lignée de guérisseuses, trois sœurs voient leur vie mise en danger par l’arrivée dans la région du juge Pierre de Lancre, démonologue mandaté par le roi Henri IV. Terrifié et bientôt obsédé par la liberté et le savoir des femmes, il va mener ce qui sera l’une des chasses aux sorcières les plus meurtrières de France.

Plongées en plein cauchemar, nos trois sœurs se retrouvent à devoir lutter, chacune à sa manière, pour tenter de survivre...

Cette série est librement inspiré de faits réels.

Avec : Anabel Lopez (Jeannette), Lizzie Brocheré (Catherine), Bruno Debrandt (Pierre de Lancre), Zoé Adjani (Morguy), Marc Ruchmann (Damien), Wendy Nieto (Madeleine), Axel Mandron (Zéphyr), Tom Hudson (Cariel).

Avec la participation de : Guillaume de Tonquédec (D'Urtubie), Michèle Laroque (Madame de Leoz), Angela Molina (Gratianne).

21:10 Épisode 1 Les sorcières ne mangent que des pommes

1609, les trois sœurs Elissalde vivent libres au Pays basque. Jeannette, l’aînée, refuse depuis toujours de prendre la suite de leur mère en tant que guérisseuse de la région. Catherine gère un commerce maritime florissant qui attise la jalousie du seigneur D’Urtubie. Enfin Morguy, naïve et rêveuse, peine à trouver sa place. Leur monde menace de s’écrouler quand arrive le juge Pierre de Lancre, missionné par le roi pour chasser les sorcières du Pays basque.

22:05 Épisode 2 Les corps des magiciennes sont toujours imparfaits

Après le mariage célébré au château d’Urtubie, le juge De Lancre lance une chasse aux sorcières dans toute la région pour trouver les complices de Gratianne. Jeannette, accusée de sorcellerie, échappe de peu à la torture et découvre qu’elle peut compter sur son ancien amour revenu au pays depuis peu, Damien. Alors que Catherine et Jeannette cherchent le moyen de s’enfuir, elles réalisent avec horreur que Morguy est sous le charme de De Lancre.