"The Paradise" saison 2 : les derniers épisodes diffusés sur ARTE jeudi 31 août 2023

Jeudi 31 août 2023 à partir de 20:55, ARTE vous proposera de découvrir les 4 derniers épisodes inédits de la seconde saison de la série "The Paradise".

La conquête du Paradis reprend de plus belle pour cette deuxième saison de l'adaptation britannique d'Au bonheur des dames. Où Denise ne revendique plus seulement son statut professionnel, mais sa condition de femme libre.

20:55 Épisode 5

Denise institue la démocratie interne au sein du rayon confection dames.

Tom Weston flatte et promeut la jeune femme pour humilier Moray. Sur le conseil de Jonas, ce dernier réplique en se rapprochant de Katherine qui joue également double jeu.

La fille de Lord Glendenning confie au Paradis la montre léguée par son père, qui aurait dû revenir à son époux.

21:50 Épisode 6

Moray se laisse imprudemment fléchir par Katherine, en détresse et de plus en plus effrayée par son mari.

Sous l'oeil de Jonas qui a gagné sa confiance, Tom Weston reçoit Fenton. Sur la table, une offre de rachat du Paradis doublée de la promesse d'écarter Moray.

Pour défendre les intérêts de l'homme qu'elle aime, Denise parvient à attirer un nouvel investisseur.

22:45 Épisode 7

La situation paraît désespérée pour Moray, démasqué par Tom Weston et discrédité aux yeux de Denise. Un événement commercial inspiré d'un feuilleton de gazette va pourtant permettre au couple de retisser ses liens.

Sûr de son triomphe, Tom Weston se venge de Katherine et tente de séduire Clara.

Moray, lui, sous-estime les ambitions de Denise.

23:35 Épisode 8

L'exubérante Clémence Romani réapparaît au Paradis avec une trouvaille. En réalité, la Parisienne a dû fuir Paris en raison de nombreuses dettes qu'elle ne peut rembourser. Mis au courant, Tom Weston la soumet à un odieux chantage.

Grâce à Jonas, Denise intervient afin de faire plier l'ancien militaire. Moray lance à ce dernier un ultime défi.