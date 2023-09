"Filles du feu" : les épisodes 3 & 4 diffusés sur France 2 lundi 4 septembre 2023 - Vidéo

Lundi 4 septembre 2023 à 21:10, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de la minisérie "Filles du feu" réalisée par Magaly Richard-Serrano qui vous plonge au cœur d'un épisode méconnu de l'histoire de France : la chasse aux sorcières au Pays basque au XVIIe siècle, qui fut l'une des plus meurtrières du pays.

Cette série, créée par Giulia Volli et Maïté Sonnet rend hommage à toutes ces femmes dont l'indépendance fut une insolence et dont le combat résonne aujourd'hui.

Rappel de l'histoire en quelques lignes...

1609, Pays basque. Issues d’une longue lignée de guérisseuses, trois sœurs voient leur vie mise en danger par l’arrivée dans la région du juge Pierre de Lancre, démonologue mandaté par le roi Henri IV. Terrifié et bientôt obsédé par la liberté et le savoir des femmes, il va mener ce qui sera l’une des chasses aux sorcières les plus meurtrières de France.

Plongées en plein cauchemar, nos trois sœurs se retrouvent à devoir lutter, chacune à sa manière, pour tenter de survivre...

Cette série est librement inspiré de faits réels.

Avec : Anabel Lopez (Jeannette), Lizzie Brocheré (Catherine), Bruno Debrandt (Pierre de Lancre), Zoé Adjani (Morguy), Marc Ruchmann (Damien), Wendy Nieto (Madeleine), Axel Mandron (Zéphyr), Tom Hudson (Cariel).

Avec la participation de : Guillaume de Tonquédec (D'Urtubie), Michèle Laroque (Madame de Leoz), Angela Molina (Gratianne).

21:10 Épisode 3 Le diable veut toujours imiter Dieu



De Lancre multiplie les procès, résolu à mettre la main sur l’auteur du meurtre du soldat retrouvé dans la forêt. Pour survivre, Jeannette et Catherine s’entourent de nouveaux alliés au village et au château, et commencent à résister à l’autorité du juge. Sous l’influence de De Lancre, Morguy goûte quant à elle à l’ivresse du pouvoir.

22:05 Épisode 4 La danse du Sabbat est la plus effrontée



Le juge De Lancre est prêt à tout pour découvrir le lieu de l’Akelarre, tandis que Jeannette, acceptant enfin son don, organise les préparatifs en secret. Libérée des assauts de D’Urtubie, Catherine se résout à déclarer ses sentiments à Madeleine. Mais le pire se prépare quand De Lancre confie à Cariel une nouvelle mission le rapprochant plus du boucher que du médecin.