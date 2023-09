"La stagiaire" saison 8 : l'épisode inédit « Clair-obscur » diffusé sur France 3 mardi 5 septembre 2023

Mardi 29 août 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes inédit de la 8ème saison de "La stagiaire" avec Michèle Bernier et Antoine Hamel.

Après une saison 7 au plus haut, qui a réuni en moyenne 5,1 millions de téléspectateurs soit la meilleure audience pour la série depuis sa création, "La stagiaire" est de retour pour une saison 8 inédite.

Après une erreur judiciaire qui l'a conduite derrière les barreaux, Constance Meyer a décidé d'emprunter une nouvelle voie professionnelle. À 50 ans, celle qui était exploitante agricole et maire de son village est devenue élève à l'École nationale de la magistrature.

21:10 Épisode 8x03 Clair-obscur

Léo Varin, 24 ans, a été assassiné dans la maison de sa grand-mère chez qui il vivait. La vieille dame souffre de la maladie d’Alzheimer et ne se souvient de rien. Léo, qui travaillait depuis peu comme gardien au musée Lambret, avait été témoin d’un trafic de tableaux...

À la suite de cet épisode inédit, France 3 vous proposera de voir ou de revoir trois autres épisodes.

21:55 Épisode 6x01 Espèce protégée



Le corps d’un homme est retrouvé au fond d’un ravin. Tout indique que l’on a voulu faire croire à un accident. Constance et Boris découvrent que la victime était un homme déterminé : passionné par l’étude des oiseaux et fervent défenseur de leur protection mais, surtout, un père célibataire prêt à tout pour comprendre pourquoi son fils adolescent le fuyait et avait une attitude étrange depuis quelque temps. Nos juges retracent les dernières heures de la victime pour comprendre ce qui l'a conduit à sa perte.

22:50 Épisode 6x02 À la dérive



Axel n’est pas un adolescent comme les autres. C’est un youtubeur, un influenceur suivi par des milliers de jeunes. On vient de le retrouver mort au domicile de ses parents où il vivait encore. Contrairement à son personnage sur les réseaux sociaux, Constance et Boris découvrent qu’Axel était un garçon perturbé et que sa cellule familiale était en crise.

23:40 Épisode 8x01 Une personne de confiance

Le corps sans vie d’Alain Lautric, 57 ans, est retrouvé près de son véhicule, à 50 km de chez lui. Que venait faire ce garagiste sans histoire sur cette route déserte ? Constance et Boris découvrent que la victime était sur le point de divorcer…