"Borgen : le pouvoir et la gloire" : mini série inédite à suivre sur ARTE à partir du jeudi 7 septembre 2023

Désormais ministre des Affaires étrangères, Birgitte Nyborg voit sa carrière compromise lorsqu'un conflit pétrolier au Groenland menace de se transformer en crise internationale. Après neuf ans d'absence, le retour de la série phénomène d'Adam Price sur la solitude du pouvoir, avec la formidable Sidse Babett Knudsen, à suivre sur ARTE à partir du jeudi 7 septembre 2023.

Neuf ans après avoir déferlé sur le monde, la série danoise phénomène revient pour une nouvelle saison, plus sombre que les précédentes.

Adam Price, son créateur, confronte cette fois son iconique héroïne Birgitte Nyborg, ex-Première ministre danoise, à des enjeux géopolitiques et environnementaux en lien avec le réchauffement climatique et, plus encore, à un conflit intérieur. Désormais divorcée et sans charge de famille, la fraîchement nommée ministre des Affaires étrangères, hier respectée pour son humanité et son intégrité, se retrouve déchirée entre ses valeurs et l'ivresse du pouvoir auquel elle a pris goût jusqu'à l'addiction.

Alors qu'un conflit pétrolier au Groenland, dont la banquise fond à vue d'œil, menace de se transformer en crise internationale et de lui coûter sa carrière, la cheffe de la diplomatie négocie sur la corde raide pour éviter un affrontement entre superpuissances – États-Unis, Chine et Russie. Entre la méfiance de sa rivale Première ministre, la défiance de son parti et l'aspiration du Groenland, territoire autonome, à l'indépendance, la charismatique ministre, popularité en berne, mobilise son sens de la stratégie et de la communication pour se maintenir à flot.

Époustouflante de justesse, Sidse Babett Knudsen excelle une fois encore à incarner les tourments secrets que cette virtuose de la politique dissimule derrière un sang-froid à toute épreuve, jusqu'à la rupture.

Une plongée au cœur de la solitude et du piège du pouvoir, qui explore aussi les ambivalences de la transmission.

20:55 Épisode 1

Nommée ministre des Affaires étrangères du Danemark, Birgitte Nyborg s'oppose d'emblée à la Première ministre Signe Kragh après la découverte d'un immense gisement de pétrole au Groenland. Alors que Birgitte refuse son exploitation en invoquant le réchauffement climatique, Signe se déclare favorable au forage qui générera des milliards de bénéfices. Nouvelle rédactrice en chef de la chaîne TV1, Katrine Fonsmark se fixe pour mission de redresser les audiences en berne. Le renseignement anonyme accusant la cheffe de gouvernement de népotisme pourrait l'y aider. Tandis qu'Asger, un de ses collaborateurs, fait à Birgitte des révélations explosives sur la compagnie pétrolière, le jeune fils de la ministre, Magnus, s'est lancé dans un périlleux activisme.

21:55 Épisode 2

À l'heure de l'invasion de l'Ukraine, la présence avérée d'un mafieux russe parmi les actionnaires de la société de forage renforce Birgitte Nyborg dans sa détermination à empêcher l'exploitation pétrolière au Groenland. L'ambassadeur des États-Unis l'exhorte à garder le secret sur l'information. Loyale avec son allié américain, elle sait pourtant que son silence peut lui coûter son portefeuille. Nommé ambassadeur pour l'Arctique, Asger entreprend d'âpres négociations au Groenland avec Hans Eliassen, le ministre des Affaires étrangères et de l'énergie. Malik, son chauffeur sur l'île, accepte un marché à risques avec la marine : espionner la compagnie pétrolière qui l'emploie.

22:50 Épisode 3

Asger assiste à l'enterrement de Malik. Soupçonnée d'avoir menti devant la commission des Affaires étrangères, Birgitte Nyborg risque son avenir politique. Convaincue qu'elle va annoncer sa démission, la rédactrice en chef de TV1, Katrine Fonsmark, mobilise son équipe pour retracer sa carrière. Mais Birgitte, conseillée par Asger, fait volte-face et se déclare favorable à l'exploitation du pétrole. Attiré par Emmy, qui travaille pour la présidente du Groenland, Asger espère la revoir lors des négociations qui s'annoncent. Magnus, lui, est menacé de poursuites judiciaires.

23:45 Épisode 4

Le revirement de Birgitte Nyborg indigne les membres de son parti. Ses rapports avec la Première ministre se dégradent aussi à la suite de nouvelles révélations de TV1. Katrine Fonsmark rêve d'une interview choc pour déstabiliser la ministre, dont elle juge le comportement antidémocratique. Quand elle reproche à la présentatrice Narciza son manque de pugnacité, cette dernière se plaint de la brutalité de sa supérieure à la société des journalistes. Des informations de dernière minute permettent à Birgitte de créer la surprise en direct. Mais elle a présumé de ses forces face aux députés du Groenland.

Les 4 derniers épisodes seront diffusés sur ARTE jeudi 14 septembre 2023 à partir de 20:55.