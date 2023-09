"Parlement" : la saison 3 sera disponible sur france.tv à partir du 29 septembre 2023 - Vidéo

La 3ème saison de la série "Parlement" qui nous plonge, toujours avec truculence, dans les coulisses des institutions européennes, sera disponible en exclusivité sur france.tv à partir du 29 septembre 2023.

Après le succès critique, public et paneuropéen des deux précédentes saisons (près de 5 millions de vidéos vues), "Parlement" revient pour une saison 3 inédite.

Coproduction européenne entre la France et l’Allemagne, avec un casting international, la saison 3 de Parlement nous plonge, toujours avec truculence, dans les coulisses des institutions européennes et au cœur des batailles internes qui s'y jouent.

La 3ème saison en quelques lignes...

Samy a grimpé l’échelle hiérarchique du Parlement jusqu'à devenir conseiller politique et file le parfait amour avec Rose, qui se destine à une (périlleuse) carrière de journaliste freelance. Quant à Michel, il voit son mandat de président arriver à son terme. Si la pression allemande pour occuper la présidence se fait de plus en plus pressante, Martin a à cœur de protéger son ami français.

Le quotidien de Samy est bousculé par le retour de Valentine, pressentie pour devenir la nouvelle commissaire française. Elle est de retour à Bruxelles et Samy a bien l’intention de se faire une place dans son futur cabinet. Mais voilà, Valentine n’a pas changé et son tempérament impétueux déclenche une guerre entre le Parlement et la Commission. Tout le monde est tenu de choisir son camp, Samy, Gésine, Sven, Guido et même… Eamon.

Les cartes politiques sont rebattues, les alliances d'hier volent en éclats et Samy va devoir choisir entre ses valeurs, sa carrière et ses amours.

En attendant une diffusion (très probablement sur France 5), les 10 épisodes de cette 3ème saison seront disponible sur la plateforme france.tv à partir du 29 septembre 2023.