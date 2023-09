"The thing about Pam" : mini-série inédite diffusée sur M6 samedi 9 septembre 2023

Samedi 9 septembre 2023 à 21:10, M6 débutera la diffusion de "The thing about Pam", une mini-série inédite basée sur l’une des histoires les plus populaires de « Dateline ». Il s’agit d’un de ces meurtres mystérieux, difficiles à croire, qui est devenu un véritable phénomène mondial.

"The Thing About Pam" est basée sur le meurtre de Betsy Faria en 2011 qui a entraîné la condamnation de son mari Russ, bien que ce dernier insiste sur son innocence. Russ a ensuite été disculpé, mais ce crime brutal a déclenché une série d’événements qui ont fini par révéler un plan diabolique d’une certaine Pam Hupp. Un podcast à succès et l'un des sujets les plus populaire sur "Dateline" Un examen minutieux de l’affaire a été présenté dans plusieurs épisodes de l’émission hebdomadaire américaine d’informations sur les crimes réels “Dateline NBC”, devenant l’un des sujets les plus populaires de l’émission à succès. Cette histoire a également été traitée dans un podcast très populaire en 2019, “The Thing About Pam”, téléchargé 25 millions de fois et animé par le journaliste Keith Morrison de “Dateline”. Ce dernier a naturellement été choisi pour faire la narration de la série. Un crime horrible dans une petite ville américaine La petite ville américaine de Troy, dans le Missouri, est le théâtre de ce meurtre effroyable. En 2011, Betsy Farla (Katy Mixon), atteinte d’un cancer en phase terminale, est retrouvée morte chez elle de plusleurs coups de couteau. Pam Hupp (Renée Zellweger) était une amie proche de Betsy à l’époque et était également la seule bénéficiaire de la police d’assurancevie de Betsy, un changement qui s’est produit peu avant la mort de Betsy. Le mari de Betsy, Russ Faria (Glenn Fleshler), a passé deux ans en prison pour ce crime, mais a par la suite été disculpé. Cependant, en tant que dernière personne à avoir vu Betsy vivante, Pam devient suspecte et la manipulatrice rusée qu’elle est apparaît aux yeux de tous. 21:10 Épisode 1 Une amie en or Pam Hupp, la meilleure amie de Betsy Faria, est la dernière personne à l'avoir vue vivante après l'avoir déposée chez elle le soir de son meurtre. C'est Russ Faria, le mari de Betsy, qui appellera, paniqué, les secours. 21:55 Épisode 2 Une femme sur qui on peut compter

Pam se pose en figure de soutien, non seulement pour la famille de Betsy, mais aussi pour les forces de police et la procureure Leah Askey. Russ engage Joel Schwartz, l'un des meilleurs avocats de la défense pénale de Saint-Louis. 22:50 Épisode 3 Une témoin clé

Pam se retrouve au centre de l'attention quand la procureure Leah Askey l'appelle à la barre en tant que témoin à charge. Joel Schwartz, lui, s'efforce de trouver des failles dans les accusations portées contre Russ. Les 3 derniers épisodes de cette mini-série seront diffusés sur M6 samedi 16 septembre 2023 à partir de 21:10.

