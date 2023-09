À l’occasion de la Coupe du monde de rugby, vos couples préférés de "Scènes de ménages" rentreront dans la mêlée du 20 au 28 septembre 2023 avec la participation de Sébastien Chabal sur un épisode.

Pour la première fois, M6 diffuse la dixième édition de la Coupe du Monde de Rugby qui se tient en France du 8 septembre au 28 octobre 2023.

Un événement que les couples de "Scènes de ménages" ne pouvaient pas manquer !

À cette occasion, les mercredi 20, vendredi 22 et mercredi 27 septembre 2023, jours de diffusion de match sur M6, nos couples favoris passeront en mode rugby le temps de quelques épisodes spéciaux.

Et le jeudi 28 septembre, la série accueillera l’un des plus grands rugbymen français : Sébastien Chabal ! Leslie et Léo se souviendront longtemps du passage de l’ouragan Chabal.

Que ce soit en scooter ou sur un terrain de rugby, leur rencontre promet pour le moins d’être fracassante, dans tous les sens du terme…