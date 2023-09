"La stagiaire" saison 8 : l'épisode inédit « Self defense » diffusé sur France 3 mardi 12 septembre 2023

Mardi 12 septembre 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de la 8ème saison de "La stagiaire" avec Michèle Bernier et Antoine Hamel.

Après une erreur judiciaire qui l'a conduite derrière les barreaux, Constance Meyer a décidé d'emprunter une nouvelle voie professionnelle. À 50 ans, celle qui était exploitante agricole et maire de son village est devenue élève à l'École nationale de la magistrature.

21:10 Épisode 8x03 Self défense



Alexia Néola est retrouvée inanimée dans la salle où elle donnait des cours d’auto-défense. La jeune femme a succombé à un plaquage ventral… Son agresseur faisait-il partie de ses élèves ? Alexia laisse derrière elle un fils de 12 ans, Lucas, né de père inconnu…

À la suite de cet épisode inédit, France 3 vous proposera de voir ou de revoir trois autres épisodes.

21:55 Épisode 6x03 K.O.



Philippe Kramer, ancien joueur de boxe pro, dirigeait un club amateur où il entrainait de nombreux jeunes des quartiers populaires de Marseille. On l’a retrouvé mort, asphyxié sous un appareil de musculation. Le juge Delcourt et sa stagiaire découvrent que cet homme était très apprécié par les familles des jeunes qu’il aidait à se construire via la discipline de la boxe. Mais est-ce ce qui l’a mené à sa perte ?

22:50 Épisode 6x04 Dans la lumière



Ce n’est pas tout les jours que l’on fait la découverte d’une nouvelle planète dans l’univers. C’est pourtant pour cela qu’Isaac Lanciaux est devenu depuis deux ans, un nom incontournable dans le milieu de la recherche spatiale et astronomique. On vient de le retrouver mort au sein du planétarium de Marseille, où il travaillait sur sa découverte. Pas facile pour Constance et Boris d’orienter l’enquête sur la mort d’un homme qui avait de nombreux admirateurs, mais aussi beaucoup d’ennemis.

23:40 Épisode 8x02 Une personne de confiance

Qui aurait pu en vouloir à Juliette Delmart, 28 ans, concierge de luxe pour les clients du très chic hôtel Riviera ? La jeune femme a été retrouvée morte dans la lingerie de l’hôtel, la tête fracassée contre un bac à linge. Fille d’un célèbre homme d’affaires crapuleux, Juliette s’était reconvertie à la suite d’un scandale ayant éclaboussé sa famille…