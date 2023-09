Mercredi 13 septembre 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir trois nouveaux épisodes de la 6ème saison inédite de la série "Good Doctor" avec Freddie Highmore.

Le Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore), un chirurgien atteint d'autisme et du syndrome du savant, continue d'utiliser ses dons médicaux extraordinaires à l'unité chirurgicale de l'hôpital Saint-Bonaventure dans cette 6ème saison de "Good Doctor".

21:10 Épisode 6x08 Panser ses blessures



Une patiente victime d'un viol place soudain Morgan face à son propre passé, qu’elle avait caché à tout le monde, y compris à Park.

Shaun doit opérer une femme qui souffre d’une compresse oubliée il y a cinq ans dans son corps, à la suite d’une opération. Ce faisant, il doit se résoudre à la priver de son utérus et du projet de bébé qu’elle avait avec sa femme. Secoué par l’émotion, Shaun trouve la force d’aller - enfin - discuter avec Lim de son opération. En larmes, il lui avoue que son amitié lui manque.

Lim a retrouvé l’amour, elle est heureuse et réussit à écouter Shaun. Sans le lui dire, Glassman remarque un début de mobilité dans ses hanches.

Jordan en assez que Daniel ne se décide pas à concrétiser la relation entre eux. Mais au moment où elle s'apprête à sortir avec un autre homme, il l’embrasse.

21:55 Épisode 6x09 Une simple distraction



Léa et Shaun visitent des maisons, officiellement pour passer le temps. Mais Shaun découvre que Léa rêve d’en acheter une et qu’elle a même pris rendez-vous avec un courtier pour un prêt. Il tente de la dissuader, puis il se laisse convaincre lorsqu’il comprend que c’est une distraction pour se consoler de ne pas pouvoir avoir d’enfant dans l’immédiat. Il demande à Andrews de lui donner plus de travail pour l’occuper, ce qui fâche Léa lorsqu’elle l’apprend. Mais elle finit par renoncer à acheter une maison car elle ne veut pas forcer la main à Shaun.

Daniel invite Jordan à dîner après le travail.

22:50 Épisode 6x10 Quelques complications



Léa doit subir une intervention pour éviter de perdre le bébé. Shaun insiste pour tout organiser, tout superviser, parfois au détriment de Léa et de ceux qui veulent les aider.

Morgan se prépare pour un transfert d’embryons, au grand dam de Park qui regrette de ne pas pouvoir faire partie de l’aventure.

Andrews et Lim imposent une période probatoire à Perez après son overdose. Ce dernier explique également à Jordan qu’il ne pourra plus passer de temps avec elle car il est encore trop fragile et ses sentiments risqueraient de le faire plonger encore une fois.