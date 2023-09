"Scènes de Ménages : au boulot !" à revoir sur M6 jeudi 14 septembre 2023 - Vidéo

Jeudi 14 septembre 2023 à 21:10, les couples de “Scènes de ménages” vous invitent dans leur univers professionnel dans le prime "Au boulot !" à voir ou à revoir sur M6.

"Scènes de Ménages : au boulot !" promet de drôles de rebondissements entre un retour à la vie active plus que chaotique pour Huguette et Raymond, les premiers pas de José et Liliane à la mairie avec la présence inédite de son ennemi juré Chamard, l'organisation d'une grève chez « Bricoflex » par Emma et Fabien, et enfin la pharmacie de Philippe qui se transforme en buvette grâce à Camille !

Finies les vacances, maintenant au boulot !

Raymond et Huguette assurent le remplacement de la sœur de cette dernière à la tête d'une station-service en bordure d'une nationale.

Philippe, quant à lui, est de garde avec Camille dans sa pharmacie le soir de la Fête de la musique.

De son côté, suite à l'élection surprise de José à la mairie, Liliane est devenue adjointe à la culture. Elle veut monter une comédie musicale sur Lady Di.

Enfin, une grève sauvage est lancée à Bricoflex, où travaille Emma, pour protester contre le licenciement d'un salarié. Fabien devient le porte-parole du mouvement.

En Guests dans ce prime : Didier BOURDON (Chamard), Liliane ROVÈRE (sœur d'Huguette), Atmen KELIF (ambianceur), Jacky BERROYER (René), TANO (Francis), Luis REGO (braqueur de station-service).