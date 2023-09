"Borgen : le pouvoir et la gloire" : les 4 derniers épisodes diffusés sur ARTE jeudi 14 septembre 2023

Jeudi 14 septembre 2023 à partir de 20:55, ARTE diffusera les quatre derniers épisodes de la mini-série "Borgen : le pouvoir et la gloire".

Neuf ans après avoir déferlé sur le monde, la série danoise phénomène revient pour une nouvelle saison, plus sombre que les précédentes.

Rappel de l'histoire...

Adam Price, son créateur, confronte cette fois son iconique héroïne Birgitte Nyborg, ex-Première ministre danoise, à des enjeux géopolitiques et environnementaux en lien avec le réchauffement climatique et, plus encore, à un conflit intérieur. Désormais divorcée et sans charge de famille, la fraîchement nommée ministre des Affaires étrangères, hier respectée pour son humanité et son intégrité, se retrouve déchirée entre ses valeurs et l'ivresse du pouvoir auquel elle a pris goût jusqu'à l'addiction.

Alors qu'un conflit pétrolier au Groenland, dont la banquise fond à vue d'œil, menace de se transformer en crise internationale et de lui coûter sa carrière, la cheffe de la diplomatie négocie sur la corde raide pour éviter un affrontement entre superpuissances – États-Unis, Chine et Russie. Entre la méfiance de sa rivale Première ministre, la défiance de son parti et l'aspiration du Groenland, territoire autonome, à l'indépendance, la charismatique ministre, popularité en berne, mobilise son sens de la stratégie et de la communication pour se maintenir à flot.

Époustouflante de justesse, Sidse Babett Knudsen excelle une fois encore à incarner les tourments secrets que cette virtuose de la politique dissimule derrière un sang-froid à toute épreuve, jusqu'à la rupture.

Une plongée au cœur de la solitude et du piège du pouvoir, qui explore aussi les ambivalences de la transmission.

20:55 Épisode 5

Accusant le Danemark de prétentions illégitimes sur les ressources du territoire autonome du Groenland, son ministre des Affaires étrangères et de l'énergie claque la porte des négociations. La popularité de Birgitte est en chute libre. L'entrée fracassante de la Chine dans le dossier lui offre un bref sursis, mais les États-Unis s'inquiètent. La tension monte entre Katrine et Narciza. Par intérêt mutuel, Birgitte et la Première ministre font front commun. Alors que les Chinois envisagent la construction d'un grand port dans la zone, Asger tente de contrecarrer leur projet. De son côté, Magnus accepte de s'expliquer à la télévision aux côtés de sa mère.

21:55 Épisode 6

Un objet inconnu s'écrase au Groenland. Les nerfs mis à rude épreuve, Birgitte Nyborg navigue sur une dangereuse ligne de crête diplomatique entre les États-Unis et la Chine. Elle perd le soutien de son parti et de la ministre de l'Écologie, opposée au forage. Après le limogeage de Narciza, Katrine tente d'affirmer son leadership, sans convaincre. Une patrouille de la marine, dépêchée pour retrouver l'objet non identifié, aperçoit quatre hommes armés autour de l'épave.

22:50 Épisode 7

Contestée au sein de son parti, Birgitte se tourne vers son nouveau coach politique sur la stratégie à adopter. Pour désamorcer la crise entre les trois superpuissances – Chine, Russie et États-Unis –, elle les assure de l'arbitrage danois en toute transparence. Asger, qui souffre d'avoir renoncé à Emmy, négocie avec Hans Eliassen la répartition des revenus pétroliers entre le Danemark et le Groenland. Il nourrit aussi des soupçons sur la mort de Malik. Katrine, elle, doit faire machine arrière à la rédaction de TV1.

23:45 Épisode 8

Pour signer l'accord enfin obtenu, Birgitte se rend au Groenland, où elle rencontre un chasseur de baleines. Alors qu'elle cherche un moyen de se maintenir à la tête de son parti, l'intervention de son vieil ami Bent devant le congrès marque un tournant. Magnus ne pardonne pas à sa mère les déclarations qu'elle a faites dans l'émission à laquelle ils ont tous deux participé. Contestée par sa rédaction, Katrine ne supporte plus la pression.