"Capitaine Marleau" : l'épisode « Deux vies » à revoir sur France 2 vendredi 15 septembre 2023

Vendredi 15 septembre 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir l'épisode « Deux vies » de la série "Capitaine Marleau" avec Corinne Masiero.

L'histoire en quelques lignes...

Une femme d'une quarantaine d'années, Laetitia, est retrouvée étranglée au cœur d'une forêt, sans témoin ni mobile apparent.

Marleau découvre que Laetitia se prénomme en réalité Pauline et que son mari et sa fille la croient morte depuis dix ans. Un homme semble détenir les clefs du mystère entourant la vie de Pauline/Laetitia : Christophe, agriculteur de son état et nouveau compagnon de la défunte.

Les secrets de Christophe n’empêcheront pas le Capitaine Marleau de découvrir la vérité…

En seconde partie de soirée, France 2 rediffusera l'épisode « La cité des âmes en peine ».