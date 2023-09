"The thing about Pam" : les 3 derniers épisodes diffusés sur M6 samedi 16 septembre 2023

Samedi 16 septembre 2023 à 21:10, M6 diffusera les trois derniers épisode de "The thing about Pam", une mini-série inédite basée sur l’une des histoires les plus populaires de « Dateline ». Il s’agit d’un de ces meurtres mystérieux, difficiles à croire, qui est devenu un véritable phénomène mondial.

"The Thing About Pam" est basée sur le meurtre de Betsy Faria en 2011 qui a entraîné la condamnation de son mari Russ, bien que ce dernier insiste sur son innocence. Rappel de l'histoire... La petite ville américaine de Troy, dans le Missouri, est le théâtre de ce meurtre effroyable. En 2011, Betsy Farla (Katy Mixon), atteinte d’un cancer en phase terminale, est retrouvée morte chez elle de plusleurs coups de couteau. Pam Hupp (Renée Zellweger) était une amie proche de Betsy à l’époque et était également la seule bénéficiaire de la police d’assurancevie de Betsy, un changement qui s’est produit peu avant la mort de Betsy. Le mari de Betsy, Russ Faria (Glenn Fleshler), a passé deux ans en prison pour ce crime, mais a par la suite été disculpé. Cependant, en tant que dernière personne à avoir vu Betsy vivante, Pam devient suspecte et la manipulatrice rusée qu’elle est apparaît aux yeux de tous. 21:10 Épisode 4 Une fille aimante

Face à des problèmes d’argent, au harcèlement d’une productrice et à sa mère malade, Pam commence à perdre son sang-froid à l’approche du nouveau procès de Russ. La procureure Askey prend conscience que Pam n'est pas le témoin idéal qu’elle croyait tandis que Schwartz fait une nouvelle percée. 21:55 Épisode 5 Une femme pleine de surprises

Pam gagne en notoriété une fois l'épisode de "Dateline" diffusé. Alors qu'elle affronte les filles de Betsy dans un procès civil pour l'argent de l'assurance, l'opinion publique se retourne contre elle. Leah Askey voit son siège de procureure contesté… 22:50 Épisode 6 Une meurtrière

Pam pousse ses délires jusqu'à des extrêmes aussi choquants qu'absurdes pour s'extraire de la toile de mensonges qu'elle a tissée…

