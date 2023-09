"La stagiaire" saison 8 : épisode inédit « Âmes perdues » sur France 3 mardi 19 septembre 2023

Mardi 19 septembre 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de la 8ème saison de "La stagiaire" avec Michèle Bernier et Antoine Hamel : « Âmes perdues ».

Après une erreur judiciaire qui l'a conduite derrière les barreaux, Constance Meyer a décidé d'emprunter une nouvelle voie professionnelle. À 50 ans, celle qui était exploitante agricole et maire de son village est devenue élève à l'École nationale de la magistrature.

21:10 Épisode 8x05 Âmes perdues



Annabelle Marchand, gardienne de la paix, s’est éteinte dans le commissariat où elle travaillait, après avoir été prise de violentes convulsions faisant suite à une prise excessive de drogue. Pourtant, la jeune femme n’avait aucun antécédent de toxicomanie. Pourrait-il s’agir d’un suicide ? On découvre en effet qu’Annabelle était devenue depuis peu la tête de Turc de son équipe…

À la suite de cet épisode inédit, France 3 vous proposera de voir ou de revoir trois autres épisodes.

21:55 Épisode 5x06 Précoces



Excellia est un établissement spécialisé qui accueille les enfants et adolescents surdoués en s'adaptant à leur rythme. Lucie, la psychologue de l’école est retrouvée morte à son domicile. Constance et Boris vont se confronter aux témoignages de jeunes élèves de l’établissement et même à la disparition de l’un d’entre eux en pleine enquête. Ces jeunes, qui ont une perception différente de la réalité, vont aider nos juges à comprendre ce qui est arrivé à leur psychologue.

22:50 Épisode 6x06 Violences



Qui soupçonnerait un homme, en apparence bien sous tous rapport, père de famille et journaliste, d’avoir été inculpé de violences sur sa femme ? C’est le cas de Julien Leval, qui vient d’être découvert sans vie dans une ruelle. Il venait de sortir de prison et assistait depuis plusieurs semaines à un groupe de paroles d’hommes violents animé par un avocat et une psychologue. Qui sont ces hommes qui prétendent aimer leur femme et commettent pourtant l’irréparable ?

23:40 Épisode 8x03 Clair-obscur

Léo Varin, 24 ans, a été assassiné dans la maison de sa grand-mère chez qui il vivait. La vieille dame souffre de la maladie d’Alzheimer et ne se souvient de rien. Léo, qui travaillait depuis peu comme gardien au musée Lambret, avait été témoin d’un trafic de tableaux...