"Kidnapping" saison 2 : les derniers épisodes diffusés sur ARTE jeudi 28 septembre 2023

Jeudi 28 septembre 2023 à partir de 20:55, ARTE diffusera les 4 derniers épisodes de la 2ème saison de "Kidnapping", un polar intimiste sur fond de crise européenne.

Après une première saison qui explorait les dessous sordides d’un réseau international d’adoption – auquel l’histoire personnelle de l’enquêteur Rolf Larson se trouvait tragiquement mêlée –, le polar franco-danois "Kidnapping" revient pour une deuxième saison.

Entre Copenhague, la banlieue parisienne et les quartiers pauvres de Cluj-Napoca, en Roumanie, elle plonge dans les coulisses d’une mondialisation malade, dans les bas-fonds d’une Europe qui laisse prospérer, au nez et à la barbe des autorités, des réseaux pratiquant un véritable esclavage moderne.

20:55 Épisode 4

Face à l’avancée de l’enquête, des hommes de main tentent d’intimider Rolf en faisant irruption chez Maria. Seule avec son nouveau-né, elle voit resurgir les fantômes du drame vécu six ans auparavant… Grâce à la collaboration de Claire et de l’agence Europol, les investigations dévoilent les contours d’une nébuleuse criminelle qui semble lier la société d’intérim Panacea à l’entreprise de recrutement Work-Force, sa sous-traitante, et à une obscure agence de voyages vietnamienne. Après un long silence, Julita, en quête de réponses sur l’histoire de sa fille, reprend contact avec Rolf pour lui demander la vérité.

21:40 Épisode 5

Julita, que Rolf a accueillie chez lui, a été enlevée en pleine rue par l’un des trafiquants… Alors que le temps presse pour la retrouver, les enquêteurs ont mis en garde à vue Hoxa, dont l’association d’aide aux immigrés entretient d’évidents liens financiers avec la nébuleuse des trafiquants. En fuite, Mario et Nico ont tenté de frapper à la porte de l’association, se jetant sans le savoir dans la gueule du loup… Sur les traces de Mario, considéré comme un témoin essentiel depuis que sa plainte leur a été transmise, les enquêteurs découvrent une correspondance ADN pour le moins stupéfiante.

22:20 Épisode 6

Les traces ADN sur les vêtements de Mario l’ont révélé : c’est bien lui qui conduisait le poids lourd où ont péri les réfugiés vietnamiens. Le jeune homme, horrifié par ce qu’on lui demande de faire, a découvert le rôle joué par Cosmo, le petit ami de sa sœur, dans le recrutement des travailleurs forcés. Alors que la piste du ravisseur de Julita mène tout droit jusqu’en Roumanie, une course contre la montre s’enclenche pour retrouver la jeune femme, qui pourrait être la cible du trafic d’organes. Inquiet quant au sort de sa petite fille, restée en France, Rolf est allé la chercher pour l’emmener à Copenhague. L’enfant y rencontre Maria, qui ne sait toujours rien de leurs liens biologiques…