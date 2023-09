La saison 4 de "New Amsterdam" diffusée sur TF1 à partir du mercredi 18 octobre 2023

Mercredi 18 octobre 2023 à 21:10, TF1 achèvera la diffusion de la 3ème saison et débutera la diffusion de la 4ème saison inédite de la série "New Amsterdam" avec Ryan Eggold.

Fin de saison 3...

À partir de 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes inédits de la 3ème saison : "Se battre à tout prix" et "La vie recommence".

Début de saison 4...

Dans cette 4ème saison, Max Goodwin (Ryan Eggold) et l'équipe du New Amsterdam se tournent vers un avenir plus prometteur après une année difficile qui a mis le personnel de l'hôpital à l'épreuve comme jamais auparavant.

Après des années de tension romantique, Max a finalement décidé d'assumer ses sentiments pour le Dr Helen Sharpe (Freema Agyeman), s'engageant dans cette nouvelle relation tout en poursuivant sa quête idéaliste pour "soigner" le système de santé défaillant.

Mais Max, Helen et le reste du personnel - y compris le Dr Bloom (Janet Montgomery), le Dr Frome (Tyler Labine) et le Dr Reynolds (Jocko Sims) - voient leur optimisme remis en question par l'arrivée du Dr Veronica Fuentes (Michelle Forbes)... une nouvelle venue qui a la ferme intention de remodeler l'hôpital en difficulté, en démantelant tous les programmes progressistes de Max...

Cette 4ème saison se compose de 22 épisodes.