Tournage d'un crossover entre "Astrid et Raphaëlle" et "Alexandra Ehle" pour France 2

Julie Depardieu, Lola Dewaere, Sara Mortensen et Bernard Yerlès ont débuté le 20 septembre dernier le tournage d'un crossover entre les séries "Astrid et Raphaëlle" et "Alexandra Ehle".

L'histoire en quelques lignes... À Paris, Astrid et Raphaëlle découvrent un œil humain au fond d’un bocal d’oignons. Au même moment, à Bordeaux, Alexandra Ehle se penche sur un cadavre à qui on a retiré les deux yeux. Quand le juge décide de rassembler les deux morceaux du puzzle, Astrid, Raphaëlle et Alexandra comprennent qu’elles vont devoir coopérer, pour le meilleur et le pour le pire ! Au menu : mystère familial et maladie orpheline, mais aussi un petit retour en enfance, du muscadet, une course-poursuite à vélo et… une pleurote. Le tournage se déroule jusqu'au 16 octobre 2023 en région Nouvelle-Aquitaine, dans la ville de Bordeaux et ses environs. Une mystérieuse affaire à découvir en 2024 sur France 2...