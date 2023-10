"S.W.A.T." saison 6 : les épisodes 7 & 8 sur TF1 mardi 3 octobre 2023

Mardi 3 octobre 2023 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la 6ème saison inédite de la série "S.W.A.T" avec Shemar Moore dans le rôle de Daniel "Hondo" Harrelson.

6eme saison pour la série "S.W.A.T." et Shemar Moore.

Toujours déchiré entre sa loyauté envers le milieu où il a été élevé et son allégeance à l'équipe du S.W.A.T. Daniel "Hondo" Harrelson s'efforce de combler le fossé qui sépare ses deux mondes.

21:10 Épisode 6x07 Un monde à part



Une jeune star de cinéma est agressée chez elle par un homme. Ce dernier tue la femme de ménage et parvient à prendre la fuite avant l'arrivée du S.W.A.T. Hondo et son équipe tentent de retrouver le suspect, mais ils se heurtent à Sanchez, en charge de la sécurité de l'actrice. Le tueur revient à la charge et il apparaît très vite que son but ultime n'est pas de s'en prendre à la jeune femme...

22:00 Épisode 6x08 La balle de trop



Les quatre cavaliers, des tueurs au service d'un cartel, déclenchent une fusillade dans un rassemblement de food trucks. Ils recherchent de la cocaïne dissimulée dans des avocats qui se sont retrouvés par erreur chez un grossiste en fruits et légumes. L'équipe d'Hondo remonte la piste des avocats jusqu'à une ultime confrontation dans le supermarché où ils ont atterri.

À la suite de ces deux inédits, TF1 rediffusera trois épisodes issus des précédentes saisons.