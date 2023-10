"Alexandra Ehle" : épisode inédit « Coeur de pierre » sur France 3 mardi 3 octobre 2023

Mardi 3 octobre 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de la série "Alexandra Ehle" : « Coeur de pierre » avec Julie Depardieu et Bernard Yerlès.

Une nouvelle enquête pour la légiste Alexandra Ehle qui va découvrir les secrets enfouis dans le béton d'un chantier abandonné, dévoilant ainsi un mystère sombre et inattendu...

L'histoire en quelques lignes...

A la demande d’Alex, un bloc est découpé dans la dalle, et livré à l’IML. Alex, Diane et Théo se mettent au travail pour dégager délicatement la victime. Il s’agit d’Isabella Florès, violoniste à l’Opéra de Bordeaux et fille d’Emilien Florès, autoritaire directeur de ce même Opéra. Le mystère s’épaissit quand Alex découvre un deuxième corps pris dans le béton, celui d’un homme enlacé à Isabella…

Guidée par son instinct, notre légiste devra redoubler d’imagination pour parvenir à comprendre comment, et surtout pourquoi ces personnes que tout semble opposer se sont retrouvées ainsi, liées pour l’éternité…

Avec : Julie Depardieu (Alexandra Ehle), Bernard Yerlès (Antoine Doisneau), Xavier Guelfi (Théo Durrel), Sara Martins (Diane Dombres), Sophie Le Tellier (Ludivine Moret), Émilie Lehuraux (Iggy), Quentin Baillot (Louis Pincé), Valérie Dashwood (Sonia Ricoeur).

Avec la participation de : Thomas VDB (Sam Ehle) et André Manoukian (Aurélien Durrel).