"Brokenwood" : l'épisode inédit « Sortie de scène » diffusé sur France 3 dimanche 8 octobre 2023

Dimanche 8 octobre 2023 à 21:10, France 3 diffusera un nouvel épisode de la 8ème saison inédite de la série "Brokenwood" : « Sortie de scène ».

Brokenwood, charmante petite bourgade de Nouvelle-Zélande où la population baisse, lentement, au rythme des meurtres commis chaque semaine.

Des meurtres étranges, perturbants et toujours déconcertants. Ils surviennent quand on s’y attend le moins et ont pour victimes des amis et voisins. Et leurs auteurs sont toujours ceux qu’on ne soupçonnerait jamais.

Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour résoudre ces crimes.

Épisode 8x02 Sortie de scène



Mike et son équipe sont appelés sur le lieu d’un festival de musique électronique.

Le leader d’un groupe légendaire, retrouvé mort dans sa caravane, semble avoir été tué par un coupable inattendu, le son.

À la suite de cet inédit, France 3 rediffusera l'épisode « Mourir ou ne pas mourir » de la saison 2.