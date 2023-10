"New Amsterdam" : fin de saison 3, début de saison 4 sur TF1 mercredi 18 octobre 2023

Mercredi 18 octobre 2023 à 21:10, TF1 achèvera la diffusion de la 3ème saison et débutera la diffusion de la 4ème saison inédite de la série "New Amsterdam" avec Ryan Eggold.

Fin de saison 3...

21:10 Épisode 3x13 Se battre à tout prix

Max a pris un avocat pour récupérer Luna, que ses beaux-parents refusent de lui rendre. Il hésite à aller devant un juge car il doute de ses capacités en tant que père.

Sharpe propose son aide à Mina pour ses dossiers de candidature à l'univertisté, mais celle-ci refuse catégoriquement, en lui reprochant de ne pas la connaître.

Grippé, Iggy est contraint de rester couché.

Floyd demande conseil à Lauren sur sa relation avec le docteur Malvo.

Bloom et Casey prennent en charge un patient qui parle avec un accent russe, empoisonné à la dioxine.

Max découvre que mille doses de vaccin ont décongelées dans la nuit à cause d'un congélateur défectueux. Il lance une course contre la montre pour trouver des patients à qui administrer ces doses.

Sharpe incite Max à se battre pour conserver la garde de Luna et entreprend de s'ouvrir davantage à Mina.

21:50 Épisode 3x14 La vie recommence

Helen est à Londres pour installer Mina, qui va étudier à Cambridge. Elle en profite pour voir sa mère, dont la toux l'inquiète.

Le scanner semestriel de Max est normal, mais il ne trouve plus son alliance.

Lauren et Reynolds prennent en charge une jeune femme avec un poignard planté dans le ventre. Floyd opère avec le docteur Baptiste, le nouveau chef de la chirurgie.

Iggy, Martin et leurs quatre enfants sont partis en vacances en camping-car, le temps de leur quarantaine, car ils ont tous eu le Covid.

Helen et Max se retrouvent à l'hôpital...

Début de saison 4...

Dans cette 4ème saison, Max Goodwin (Ryan Eggold) et l'équipe du New Amsterdam se tournent vers un avenir plus prometteur après une année difficile qui a mis le personnel de l'hôpital à l'épreuve comme jamais auparavant.

Après des années de tension romantique, Max a finalement décidé d'assumer ses sentiments pour le Dr Helen Sharpe (Freema Agyeman), s'engageant dans cette nouvelle relation tout en poursuivant sa quête idéaliste pour "soigner" le système de santé défaillant.

Mais Max, Helen et le reste du personnel - y compris le Dr Bloom (Janet Montgomery), le Dr Frome (Tyler Labine) et le Dr Reynolds (Jocko Sims) - voient leur optimisme remis en question par l'arrivée du Dr Veronica Fuentes (Michelle Forbes)... une nouvelle venue qui a la ferme intention de remodeler l'hôpital en difficulté, en démantelant tous les programmes progressistes de Max...

Cette 4ème saison se compose de 22 épisodes.

22:30 Épisode 4x01 Dans le feu de l'action

Trois semaines après le départ définitif d'Helen pour Londres, Max se retrouve face à trois dilemmes : comment entretenir, voire sauver cette relation naissante malgré la distance et des plannings impossibles ? Comment remplacer Helen à un poste si élevé ? Et enfin, comment arrêter la succession d'incendies volontaires au sein de l'hôpital ?

La docteure Wilder, qui se présente à un entretien pour le poste d'Helen, finit par refuser en lui suggérant qu'il ne trouvera jamais quelqu'un à la hauteur de celle qu'il aime. Il choisit donc de ne pas se séparer d'Helen et de la suivre à Londres.

Bloom annonce d'entrée à l'équipe d'internes que Leyla est sa compagne. Celle-ci souhaite être traitée comme les autres, mais cela paraît délicat.