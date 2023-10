"Les invisibles" saison 3 : les 2 premiers épisodes diffusés sur France 2 mercredi 18 octobre 2023 - Vidéo

Mercredi 18 octobre 2023 à 21:10, France 2 diffusera les deux premiers épisodes de la de la 3ème saison inédite de la série "Les invisibles" avec Guillaume Cramoisan, Nathalie Cerda, Déborah Krey, Quentin Faure et Cécile Rebboah.

Comprendre qui est la victime pour comprendre qui l'a tuée, le credo de la brigade. Une nouvelle saison prenante.

Découvrez la troisième saison de la série "Les Invisibles", primée au festival Séries Mania 2022 avec le Prix Vidocq de la meilleure série policière « pour sa qualité et sa crédibilité », décerné par les professionnels de la Sécurité intérieure.

La saison 3 en quelques lignes...

Suite à l’opération « Fontana », l’équipe a été destituée, et chacun est maintenant isolé. Ben entraîne les policiers au sein de la salle de sport du commissariat, Duchesse s’occupe des tâches ingrates de l’équipe de Chistera, Marijo fait face à la retraite et tente de gérer Léa, sa petite fille. Darius, lui, s’est retiré dans sa maison de campagne, loin de tout, et de tous.

Mais lorsque Chistera et le commandant Risser, nouvelle venue au sein de la Crim, découvrent, sur le cadavre d’un homme non identifié, une petite poupée avec des traces de l’ADN de Darius, tout change. Suspecté, Darius est surtout complètement chamboulé. Pourquoi cet homme, qu’il n’a jamais vu, possède ce jouet ? Pourquoi celui-ci porte-t-il son ADN ? Qu’est-ce que tout cela veut dire ?

Au gré de victimes sans identité toujours plus atypiques, l’équipe des Invisibles fait face à de nouveaux enjeux personnels qui les souderont plus que jamais. En reconstituant les histoires de ces Invisibles, ils se serrent les coudes. Ils sont une équipe. Et lorsqu’une affaire vient directement toucher leur chef d’équipe et son passé mystérieux, douloureux, Duchesse, Ben et Marijo sont des alliés précieux.

21:10 Épisode 3x01 & 3x02 Cassel

L’équipe des Invisibles se retrouve autour d’un cas hors du commun. Le cadavre d’un prêtre est retrouvé au milieu de nulle part. Surtout, on découvre sur le cadavre un élément qui relie cet homme à… Darius ! Ce dernier décide alors de rassembler son équipe, pour tenter de percer ce mystère.

De son côté, Duchesse fait la connaissance du commandant Risser, sa nouvelle supérieure hiérarchique chargée officiellement de l’enquête du prêtre, qui ne voit pas d’un bon œil le retour de Darius dans les locaux.