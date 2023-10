"Total Control" : mini-série inédite à suivre sur ARTE à partir du jeudi 19 octobre 2023

Cherchant à exploiter à ses fins la popularité d’une activiste autochtone, la Première ministre australienne déclenche une guerre de pouvoir où tous les coups sont permis. Dans la lignée de "Borgen", une série palpitante dans les arcanes de la démocratie à suivre sur ARTE à partir du jeudi 19 octobre 2023.

Deux femmes puissantes

Depuis Borgen, les intrigues politiques mettant en scène des femmes de pouvoir ont le vent en poupe.

"Total Control" exploite brillamment cette veine avec un formidable duo d’actrices. D’un côté, l’étonnante Rachel Griffiths (Muriel, Six Feet Under), carré blond strict et rangs de perles, dans le rôle de la Première ministre australienne agissant avec des visées politiciennes. De l’autre, la multiprimée Deborah Mailman (Nos vies secrètes, Mystery Road), dans la peau d’une citoyenne qui défend la cause de sa communauté aborigène dans une bourgade du Queensland.

Également coscénariste, Rachel Griffiths tisse avec brio une intrigue aux accents de tragédie avec son lot de mensonges, de trahisons et de vengeances sur un fond politique alarmant, les féminicides atteignant un taux record en Australie. Les femmes, mêmes matriarches, sénatrice ou Première ministre, demeurent in fine soumises à la loi du plus fort, souvent victimes d’un mâle en embuscade prompt à reprendre sa place au sommet du pouvoir.

Produit par Blackfella Films, société de production qui met l’accent sur des histoires aborigènes, et réalisé avec fluidité et élégance par Rachel Perkins (Mystery Road), "Total Control" réussit l’équilibre entre tension dramatique et exploration des arcanes du pouvoir.

20:55 Épisode 1

Parvenue à stopper un forcené qui abattait des femmes en pleine rue, dans la ville australienne de Winton, Alexandra Irving, une activiste autochtone, se retrouve sous le feu des projecteurs.

Rachel Anderson, la Première ministre, confie à Jonathan Cosgrove, son conseiller, la mission de convaincre cette héroïne de briguer un siège au Sénat.

De son côté, Jess Clarke, une adolescente aborigène, s’échappe d’un centre de détention après avoir assisté à la mort de l'amie avec qui elle partageait sa cellule.

Face au refus d’Alexandra, Rachel, contestée au sein de son propre parti, décide de rencontrer la jeune femme…

21:45 Épisode 2

En visite officielle à Canberra, le secrétaire d’État américain négocie avec la Première ministre la possibilité d’établir une base militaire sur le sol australien. Rachel charge alors Alexandra, désormais sénatrice, de négocier pour le compte du gouvernement américain la cession de terres appartenant aux autochtones de Winton. En échange, Rachel promet son soutien à Alexandra pour améliorer les conditions de vie de sa communauté.

Jess, quant à elle, tente de gagner Canberra avec l’espoir qu’Alexandra l’aidera à rendre justice à son amie défunte…

22:35 Épisode 3

Alors que la négociation sur la cession des terres est sur le point d’aboutir, les membres de l’opposition, estimant que les conditions sont trop favorables aux autochtones, refusent de la valider.

Les tensions au sein du parti au pouvoir s’intensifient, mettant en péril le poste de Rachel. Pour les apaiser, celle-ci doit prendre une décision qui aura des conséquences sur sa relation avec Alexandra. Cette dernière est devenue la cible des réseaux sociaux…

Les trois derniers épisodes de la série seront diffusés jeudi 26 octobre 2023 à partir de 20:55 sur ARTE.