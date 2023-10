"New Amsterdam" saison 4 : les épisodes 2 à 4 diffusés TF1 mercredi 25 octobre 2023

Mercredi 25 octobre 2023 à 21:10, TF1 vous proposerea de découvrir trois nouveaux épisodes de la 4ème saison inédite de la série "New Amsterdam" avec Ryan Eggold.

Dans cette 4ème saison, Max Goodwin (Ryan Eggold) et l'équipe du New Amsterdam se tournent vers un avenir plus prometteur après une année difficile qui a mis le personnel de l'hôpital à l'épreuve comme jamais auparavant.

21:10 Épisode 4x02 Une tension au Max



Suite au départ de nombreux médecins, épuisés par les dix-huit mois de Covid, le service des soins intensifs est en manque sévère de personnel. Max renfile sa blouse de médecin et prend les choses en main. Toute l'équipe lui prête main forte.

Iggy fait faire des exercices à ses internes et se montre intransigeant avec eux.

Reynolds ne sait pas sur quel pied danser avec Lynn.

Bien que tout le monde soit au courant que Max et Helen se fréquentent, c'est un choc lorsqu'à La fête de la récolte de New Amsterdam, Max annonce leur départ pour Londres.

21:50 Épisode 4x03 L'idée de génie

L'annonce du départ pour Londres de Max et Helen Sharpe a chamboulé tous leurs collègues. Mais Helen a du mal à se faire à sa nouvelle vie avec Max et Luna au quotidien et le côté désordonné de Max l'inquiète pour leur avenir commun à Londres.

Une mystérieuse inconnue se balade dans tout l'hôpital et questionne tour à tour Reynolds, Helen, Iggy, et Lauren, qu'elle semble tous connaître, mais sans jamais leur révéler son identité.

Max décerne le premier prix d'un concours de sciences à Imani, une jeune fille qui a inventé une suture intelligente, entièrement biologique.

22:30 Épisode 4x04 Guerre de territoire

Au grand désespoir de Max, Karen Brantley l'oblige à collaborer avec Veronica : chaque décision qu'il prendra devra être cosignée par elle.

Max et Helen essaient tous les deux de trouver le meilleur moyen de laisser leur empreinte respectivement sur l'hôpital et sur le service oncologie. Helen tente de réorganiser le dépistage du cancer du sein à New Amsterdam, mais elle se heurte à la bureaucratie et au manque de budget. Max ne baisse pas les bras.