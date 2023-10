"Brokenwood" : l'épisode inédit « L'or ne fait pas le bonheur » diffusé sur France 3 dimanche 29 octobre 2023

Dimanche 29 octobre 2023 à 21:10, France 3 diffusera un nouvel épisode de la 8ème saison inédite de la série "Brokenwood" : « L'or ne fait pas le bonheur ».

Brokenwood, charmante petite bourgade de Nouvelle-Zélande où la population baisse, lentement, au rythme des meurtres commis chaque semaine.

Des meurtres étranges, perturbants et toujours déconcertants. Ils surviennent quand on s’y attend le moins et ont pour victimes des amis et voisins. Et leurs auteurs sont toujours ceux qu’on ne soupçonnerait jamais.

Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour résoudre ces crimes.

Épisode 8x05 L'or ne fait pas le bonheur



Quand Jane Fergusson est retrouvée morte au bord de la rivière, ses proches pensent tout de suite que c’est un Holland qui l’a tuée, à cause de la haine profonde que se vouent les deux familles depuis plus d’un siècle.

Jane semblait obsédée par la pépite d’or que son ancêtre aurait trouvée un jour au fond de la rivière.

À la suite de cet inédit, France 3 rediffusera l'épisode « Le veuf noir » de la saison 3.