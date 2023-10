"New Amsterdam" saison 4 : résumé des épisodes 5 à 7 diffusés TF1 mercredi 1er novembre 2023

Mercredi 25 octobre 2023 à 21:10, TF1 vous proposerea de découvrir trois nouveaux épisodes de la 4ème saison inédite de la série "New Amsterdam" avec Ryan Eggold.

Dans cette 4ème saison, Max Goodwin (Ryan Eggold) et l'équipe du New Amsterdam se tournent vers un avenir plus prometteur après une année difficile qui a mis le personnel de l'hôpital à l'épreuve comme jamais auparavant.

21:10 Épisode 4x05 Remonter le temps



Veronica a décidé de faire disparaître tout ce que Max avait fait dans l'entrée de l'hôpital : la fresque murale, la plaque à la mémoire du peuple Lenape, l'inscription Black Lives Matter au sol etc... Elle souhaite changer l'image de New Amsterdam et attirer les riches investisseurs peu ouverts aux problèmes de société. Elle fait donc organiser par un musée une exposition d'art birman mais une patiente, ayant fui la dictature de son pays il y a cinquante ans, reconnaît, parmi les œuvres, une harpe qui lui appartenait. Max tente tout pour que cet objet lui soit restitué.

Bloom voit arriver sa mère, Jeannie, qui prétend souffrir de fortes douleurs abdominales. Bloom est convaincue qu'elle simule ces maux pour obtenir des médicaments, auxquels elle est dépendante.

Reynolds est sur le point de pratiquer l'opération de sa vie : la transplantation d'un cœur artificiel, mais Veronica le retire de l'équipe au dernier moment.

Iggy témoigne en tant que psychiatre expert dans un procès dont la plaignante est une patiente de Sharpe.

21:50 Épisode 4x06 Le jour du Oui !

Helen reçoit un SMS d’un ancien amant, Guillaume, célèbre street-artiste, atteint d’un cancer fulgurant du pancréas, que Reynolds pense incurable. Sur l’insistance d’Helen, il pousse Max à faire appel au docteur Wilder, qui propose une intervention chirurgicale exceptionnelle, à la fois risquée et extrêmement coûteuse. Cela tombe bien, Veronica est absente pour la journée et Max en profite pour autoriser des dépenses astronomiques.

Reynolds et Malvo avouent leur liaison au docteur Baptiste, qui ne prend pas très bien la chose.

Bloom prend en charge deux patients âgés, l’un atteint de la maladie de Parkinson, l’autre victime d’un AVC, il y a plusieurs années.

22:30 Épisode 4x07 Toujours plus vite



Veronica met la pression sur chacun des membres de l'équipe. Elle dit à Iggy qu'il doit reprendre les consultations, sans quoi il sera renvoyé. Veronica va voir Bloom et lui fait comprendre qu'elle sait qu'elle a "acheté" la place qu'occupe aujourd'hui Leyla et que si elle ne fait pas des dons conséquents à l'hôpital, sa petite protégée sera au courant de l'affaire. Avec Reynolds, elle fait monter la tension qui règne déjà entre le docteur Baptiste et lui.

Sharpe, face à une jeune fille qui, par sa faute, a frôlé la paralysie à vie, va demander de l'aide à Veronica.