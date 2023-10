La 13ème saison de "Vestiaires" placée sous le signe des JO arrive sur France 2 le 18 novembre 2023

Samedi 18 novembre 2023 à 21:05, France 2 débutera la diffusion de la 13ème saison de "Vestiaires" placée sous le signe des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec 13 athlètes et espoirs français.

Diffusée sur France 2 en prime time, rediffusée sur TV5Monde, reprise sur les réseaux sociaux, et bientôt adaptée au Québec, la série "Vestiaires" propose depuis douze ans à ses spectateurs un environnement familier dans lequel le handicap est inclus, l’autodérision bienvenue, et la satire sociale jouissive et tous azimuts.

En association avec Paris 2024, Vestiaires propose pour cette treizième saison une série d'épisodes qui accueillent en guest stars 13 athlètes paralympiques choisis parmi les espoirs français des Jeux de 2024, et volontaires pour se prêter à un autre jeu, celui de la comédie. Tony Estanguet, président de Paris 2024, sera lui aussi présent pour un épisode inédit.

À travers ces participations, et en gardant son ton humoristique et irrévérencieux, Vestiaires envoie un coup de chapeau à nos champions para avant le début des Jeux.

Programmation spéciale :

A l'occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, France 2 présente une programmation spéciale « Vestiaires et les Jeux Paralympiques 2024 », en complément de la diffusion hebdomadaire de Vestiaires, tous les samedi à 21h05 :

Du lundi 20/11 au vendredi 24/11 à 05:55 et 13:55.

Samedi 25/11 (avec Tony Estanguet) à 05:55, 21:00 et 00:30.

Dimanche 26/11 à 05:55 et 00:30.

Le casting de cette 13ème saison : Adda Abdelli, Alexandre Philip, Anaïs Fabre, Luc Rodriguez, Philippe Sivy, Krystoff Fluder, Fabrice Chanut, Yanik Vabre, Malika Azgag, Jimmy Conchou, Cyril Missonnier, Olivier Pleindoux, Josef Schovanec, Boris Vigneron et Pascal Légitimus.

Avec la participation exceptionnelle de : Tony Estanguet, Ludivine Loiseau-Muños, Dorian Foulon, Méril Loquette, Charles Noakes, Julie Ligner, Kévin Liot, Anaïs Rigal, Sofyane Mehiaoui, Agathe Pauli, Gwendoline Matos, Charlotte Fairbank, Axel Bourlon et Flora Vautier.