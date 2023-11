"Brokenwood" : l'épisode inédit « Quatre incendies et un enterrement » sur France 3 dimanche 5 novembre 2023

Dimanche 5 novembre 2023 à 21:10, France 3 diffusera le dernier épisode de la 8ème saison inédite de la série "Brokenwood" : « Quatre incendies et un enterrement ».

Brokenwood, charmante petite bourgade de Nouvelle-Zélande où la population baisse, lentement, au rythme des meurtres commis chaque semaine.

Des meurtres étranges, perturbants et toujours déconcertants. Ils surviennent quand on s’y attend le moins et ont pour victimes des amis et voisins. Et leurs auteurs sont toujours ceux qu’on ne soupçonnerait jamais.

Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour résoudre ces crimes.

Épisode 8x06 Quatre incendies et un enterrement

Lorsque les pompiers bénévoles de Brokenwood arrivent à la ferme Randall, la grange a brûlé depuis longtemps. Mais, en fouillant les décombres, ils trouvent un corps calciné, ainsi que les restes d’un mannequin.

Mike et son équipe vont être amenés à s’intéresser de plus près à cette drôle d’équipe de bénévoles.

À la suite de cet inédit, France 3 rediffusera l'épisode « La mécanique du crime » de la saison 3.