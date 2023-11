"New Amsterdam" saison 4 : résumé des épisodes 8 à 10 diffusés TF1 mercredi 8 novembre 2023

Mercredi 8 novembre 2023 à 21:10, TF1 vous proposerea de découvrir trois nouveaux épisodes de la 4ème saison inédite de la série "New Amsterdam" avec Ryan Eggold.

Dans cette 4ème saison, Max Goodwin (Ryan Eggold) et l'équipe du New Amsterdam se tournent vers un avenir plus prometteur après une année difficile qui a mis le personnel de l'hôpital à l'épreuve comme jamais auparavant.

21:10 Épisode 4x08 Le prix à payer



New Amsterdam est victime d'une cyber-attaque. Le pirate réclame une énorme rançon. Max se retrouve face à un cruel dilemme.

22:05 Épisode 4x09 Refuges

Max voit arriver au service des urgences un groupe de sans-papiers suite à l'incendie de l'église dans laquelle ils avaient trouvé refuge, auprès du Père O'Connel. Les services de l'immigration attendent leur sortie de l'hôpital pour les arrêter puisqu'ils ne se trouvent plus dans le sanctuaire qu'était l'église. Max décide alors de convertir la cafétéria de New Amsterdam en église pour offrir un nouvel asile à ces immigrés. Naturellement, Veronica s'y oppose, mais Brantley promet à Max de faire voter le renvoi de Veronica lors de la réunion du conseil d'administration qui doit se tenir le soir-même.

22:50 Épisode 4x10 Cadeaux de départ



Max et Helen sont sur le départ. Max distribue à Sandra, Iggy, Lauren et Floyd des cadeaux qu'il a choisis avec soin, mais il ne rencontre que des remerciements polis. Au moment de monter dans le taxi avec Helen, devant le bâtiment de New Amsterdam, Max se rend compte qu'il a oublié de rendre son bipeur... et qu'il n'arrête pas de sonner. Tous les deux rentrent dans l'hôpital et découvrent qu'une super bactérie décime les patients. Plusieurs meurent très rapidement et beaucoup d'autres sont dans un état critique. En l'absence de Veronica , Max et Helen décident de rester pour donner un coup de main.