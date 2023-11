"Sambre" : les 2 premiers épisodes diffusés lundi 13 novembre 2023 sur France 2 - Vidéo

Lundi 13 novembre 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes de la mini-série événement "Sambre", réalisée par Jean-Xavier de Lestrade, librement inspirée de faits réels qui se sont déroulés dans le nord de la France.

Une affaire judiciaire hors norme sur une série de viols et d’agressions sexuelles qui se sont déroulés dans le nord de la France sur une période de trente ans. Une histoire qui raconte la lente prise de conscience de toute une société face à la question des violences sexuelles.

L’enquête menée par Alice Géraud pour son livre "Sambre". Radioscopie d’un fait divers, paru en janvier 2023 aux éditions JC Lattès, ne pouvait laisser insensible le binôme formé par Jean-Xavier de Lestrade et Matthieu Belghiti (What’s Up Films). Cette histoire de cinquante-quatre viols commis de 1988 à 2018 sur un territoire de seulement quelques dizaines de kilomètres carrés a forcément interpellé le réalisateur et le producteur qui ont articulé toute leur filmographie autour de thématiques de justice, de défense des droits de l’homme et de lutte contre toutes les formes d’inégalité. Le duo, qui a par le passé traité de nombreuses affaires judiciaires sous la forme documentaire, a ici choisi la fiction. Six épisodes d’une heure coécrits par Alice Géraud et Marc Herpoux.

Le genre fictionnel permet à Jean-Xavier de Lestrade d’aborder l’intime à partir d’une histoire vraie et d’un récit journalistique d’une extrême précision. Raconter cette histoire, c’est raconter trente ans de faillite dans la prise en charge des victimes de viols, et l’évolution d’une justice qui depuis les années 1980 a bien du mal à endiguer les violences sexistes et sexuelles, des fléaux toujours solidement ancrés dans notre société après l’ère #MeToo.

Le réalisateur a fait le choix de suivre un personnage clé par épisode. Un dispositif qui permet d’explorer émotionnellement et en profondeur chacun des six personnages, leur rôle dans l’affaire mais aussi les répercussions que cette histoire a sur eux et sur leur vie personnelle.

Pour accompagner certains rôles majeurs et leur évolution physique sur trois décennies, Jean-Xavier de Lestrade a fait appel à une équipe de maquilleurs spécialistes en effets spéciaux.

21:10 Épisode 1 Christine (la victime)

1988. Une femme ouvre les yeux à l’aube sur un chemin à l’écart de la route. Son pull est relevé au-dessus de la poitrine, et son cou porte des marques rouges. Elle s’appelle Christine et a une trentaine d’années. Elle se rend au commissariat mais peine à rassembler ses souvenirs. Les questions du policier la déstabilisent.

Le même jour, Jean-Pierre, jeune recrue, fait son entrée dans le commissariat. Il veut s’intégrer à ses collègues, et n’ose pas critiquer leurs méthodes discutables. Au commissariat, les plaintes pour agressions sexuelles et viols s’accumulent, mais personne n’y prête attention.

22:20 Épisode 2 Irène (la juge)

1996. Irène Dereux, jeune juge d’instruction, comprend qu’il y a un violeur en série qui sévit dans la région. Ce que personne n’a su ou voulu voir jusqu’ici… Elle est bouleversée par ces femmes détruites qui défilent dans son bureau, et veut tout faire pour qu’une enquête sérieuse soit menée.

Mais elle doit faire face à un procureur très réticent sur cette affaire et des policiers récalcitrants à son égard. Ils ne comptent pas se laisser impressionner par une jeune magistrate de 27 ans.

Avec : Alix Poisson (Christine Labot), Olivier Gourmet (Etienne Winckler), Julien Frison (Jean-Pierre Blanchot), Jonathan Turnbull (Enzo Salina), Noémie Lvovsky (Arlette Caruso), Clémence Poésy (Cécile Dumont), Pauline Parigot (Irène Dereux)...