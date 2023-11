"La Brea" saison 2 : les épisodes 7 & 8 diffusés sur TF1 mardi 14 novembre 2023

Mardi 14 novembre 2023 à 23:35, TF1 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits de la seconde saison de la série "La Brea".

La saison 2 en quelques lignes...

L'aventure continue dans cette deuxième saison de "La Brea". Une aventure épique et temporelle commencée lorsqu'un énorme gouffre s'est ouvert à Los Angeles, plongeant les gens dans un mystérieux pays primitif où ils doivent s'unir pour survivre.

Cette saison, la famille Harris - Gavin (Eoin Macken) et Eve (Natalie Zea) et leurs enfants Izzy (Zyra Gorecki) et Josh (Jack Martin) - se retrouve toujours séparée dans des mondes parallèles.

En 10 000 avant Jésus-Christ, Eve est déterminée à trouver un moyen de retrouver Josh, qui a accidentellement traversé un portail vers l'année 1988. Mais à l'insu d'Eve, Gavin et Izzy sont passés du monde moderne à la préhistoire de Seattle et se lancent maintenant dans un dangereux voyage vers Los Angeles afin de réunir leur famille...

23:45 Épisode 2x07 Retour vers le passé



La famille Harris réunie dirige les opérations pour sauver Caroline et empêcher les gouffres de se former, mais des obstacles menacent de déchirer leur famille.

Avec la vie de Lucas en jeu, Ty accepte un défi pour obtenir un remède pour son ami.

00:35 Épisode 2x08 L'arbre des cavernes



Les Harris retournent en 10 000 avant J.-C., déterminés à télécharger un virus qui empêchera la formation de gouffres, tout en sachant que cela les bloquera à tout jamais à cette époque.

A la surprise de tous, un des habitants de La clairière endosse le rôle de leader et motive les troupes pour affronter une menace préhistorique imminente.