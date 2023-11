"Sous la neige" : mini-série inédite à suivre sur ARTE à partir du jeudi 16 novembre 2023

Dans les Alpes tyroliennes, une petite fille est assaillie de mystérieuses visions, qui semblent liées à une disparition tragique survenue quarante ans auparavant. Un polar glacial aux accents fantastiques, qui place la figure maternelle au premier plan, à suivre sur ARTE à partir du jeudi 16 novembre 2023.

À l’ombre d’un glacier qui fond inexorablement, laissant apparaître les secrets enfouis les plus sombres, cette série autrichienne met en scène une mère tiraillée entre son instinct et sa rationalité, entre son amour pour sa fille et une communauté villageoise qui fait bloc.

Tandis que l’eau, dans un murmure inquiétant, ruisselle sans relâche sur les versants escarpés des massifs tyroliens, le passé se recompose peu à peu au fil de ces six épisodes haletants.

Un polar aux accents fantastiques, filmé dans un majestueux décor de montagne d’où se détachent d’inspirants destins de femmes de toutes les générations.

20:55 Épisode 1

Lucia, Matthi et leurs deux enfants, Alma et Jonas, emménagent dans le village natal du père de famille. Ils ont quitté Vienne pour les hauteurs du Tyrol, où les parents de Matthi tiennent un grand hôtel, dans l’espoir d’y soigner l’asthme de leur fille.

Mais à peine arrivée, Lucia est désorientée par l’atmosphère étrange qui règne dans le village. La première nuit, Alma voit une femme se glisser jusqu’à la fenêtre de sa chambre pour lui remettre une bague… Les jours suivants, elle est obnubilée par cette apparition. Selon la description de la fillette, il pourrait s’agir de Marianne, une jeune militante écologiste disparue quarante ans plus tôt…

21:40 Épisode 2

Alma, Lucia et l’épicière du village, Valentina, partent randonner sur le Muttstein, une montagne auréolée de légendes inquiétantes. La petite fille les mène vers le lieu où se trouverait, assure-t-elle, le corps de la femme qui apparaît dans ses visions…

Pendant ce temps, le père de Matthi fait voter son projet de construction d’une télécabine et d’un restaurant au sommet du Muttstein.

Quant à Lucia et Matthi, ils sont de plus en plus troublés par d’étranges bruits provenant de la cave…

22:30 Épisode 3

Après l’enterrement de Marianne, Alma se rapproche d’Aurelia, la mère de la défunte. La petite fille semble de plus en plus persuadée qu’elle est investie d’une mission : protéger le Muttstein. Alors que sa mère, très inquiète, tente de l’éloigner du village, Alma se montre déterminée à poursuivre son but.

De son côté, Bruno, le père de Matthi, lance la construction des télécabines sur le Muttstein. Alors qu’il s’apprête à dynamiter un bout de la montagne, la police le contraint à arrêter momentanément le chantier, car elle souhaite enquêter sur la mort de Marianne, dont le corps a été retrouvé dans la zone.

Les trois derniers épisodes seront diffusés jeudi 23 novembre 2023 à partir de 20:55 sur ARTE.