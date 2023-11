"Un, dos, tres : nouvelle génération" : 4 épisodes diffusés sur W9 jeudi 16 novembre 2023

Qui n’a pas rêvé de voir réunis Silvia, Lola et Roberto ? C’est chose faite grâce à "Un, Dos, Tres : Nouvelle génération". Les 4 premiers épisodes seront diffusés sur W9 jeudi 16 novembre 2023 à partir de 21:05

Après 15 ans d’absence, l’ancien couple phare et l’ancienne élève se retrouvent mais cette fois-ci comme professeurs, prêts à sauver leur école de la faillite. Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo et Mónica Cruz remettent leurs chaussures de danse pour notre plus grand bonheur.

Après quelques travaux, l’école de Carmen Arranz rouvre ses portes. Personne n’a oublié les innombrables chorégraphies, chants et histoires d’amour dans ce lieu culte ! Nostalgie, nostalgie… Et bien accrochez-vous car ce n’était qu’un début. Une nouvelle génération s’apprête à laisser son empreinte !

Comme leurs prédécesseurs, de jeunes élèves comme Sergio, Andrea ou Omar sont prêts à tout pour intégrer la nouvelle école et participer à la nouvelle comédie musicale sur les chansons du groupe mythique UPA Dance !

Sueur et compétitions sont au rendez-vous, soyez prêts à danser avec eux ! Bailar !

21:05 Épisode 4x01

Une nouvelle année se profile à l'école Carmen Arranz, mais l'établissement est en difficulté depuis plusieurs années à cause du manque d'engouement des jeunes pour l'enseignement professionnel.

Roberto, qui revient de Miami, propose de participer à la future comédie musicale de l'école ; l’occasion de retrouver ses anciens camarades et de découvrir de nouveaux talents.

22:00 Épisode 4x02

C'est le premier jour d'école et les castings pour la comédie musicale sont lancés. L’enthousiasme des élèves déplaît aux professeurs qui voient leur enseignement éclipsé par ce projet.

Andrea lutte pour ne pas s'effondrer maintenant que son père est en prison, tandis que la tension monte entre Sergio et Roberto, qui ne cesse de harceler cet élève mystérieux.

23:10 Épisode 4x03



Roberto, Silvia et Lola recherchent le couple vedette de leur future comédie musicale et ne sont pas tout à fait d’accord sur certains détails.

Sergio n’a toujours pas dit à Roberto qu’il est son fils bien que Silvia insiste pour qu’il le fasse au plus vite.

Elvira est toujours en plein doute quant à son avenir dans la troupe...

00:20 Épisode 4x04

La productrice de la comédie musicale arrive à Madrid avec les investisseurs pour assister au showcase. Tous les élèves sont impatients de connaître son avis...

Lola et Silvia s'accrochent vivement quant à leurs implications respectives dans l'école.

Sergio apprend qu'il souffre de diabète de type 1 et craint que cela mette en péril son avenir dans la comédie musicale.

Silvia et Sira ont une conversation houleuse au sujet de leurs envies dans leur couple.

Les 4 dernier épisodes seront diffusés jeudi 23 novembre à partir de 21:05 sur W9.