"Sambre" : les épisode 3 & 4 diffusés lundi 20 novembre 2023 sur France 2 - Vidéo

Lundi 20 novembre 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de la mini-série événement "Sambre", réalisée par Jean-Xavier de Lestrade, librement inspirée de faits réels qui se sont déroulés dans le nord de la France.

Une affaire judiciaire hors norme sur une série de viols et d’agressions sexuelles qui se sont déroulés dans le nord de la France sur une période de trente ans. Une histoire qui raconte la lente prise de conscience de toute une société face à la question des violences sexuelles.

Le réalisateur a fait le choix de suivre un personnage clé par épisode. Un dispositif qui permet d’explorer émotionnellement et en profondeur chacun des six personnages, leur rôle dans l’affaire mais aussi les répercussions que cette histoire a sur eux et sur leur vie personnelle.

Pour accompagner certains rôles majeurs et leur évolution physique sur trois décennies, Jean-Xavier de Lestrade a fait appel à une équipe de maquilleurs spécialistes en effets spéciaux.

21:10 Épisode 3 Arlette (la maire)

2003. Alors que plusieurs femmes sont violées sur sa commune, Arlette Caruso, la maire communiste d’une petite bourgade industrielle de la Sambre, décide de briser l’omerta autour de ces viols pour mettre en garde la population féminine locale. Elle pousse une victime, une de ses employées municipales, à témoigner publiquement de son viol. Pendant ce temps, le violeur continue de sévir.

22:20 Épisode 4 Cécile (la scientifique)

2007. À la suite d’une série de viols commis de l’autre côté de la frontière, une juge d’instruction belge décide de faire appel à une scientifique experte en géomatique. Il faut identifier la zone où habite le violeur. Cette méthode, inspirée des investigations menées par le FBI, vise à croiser différentes données : localisations des viols, horaires auxquels ils ont été commis ou état du réseau routier. Mais Cécile Dumont, la scientifique, n’a jamais approché une affaire criminelle…

Avec : Alix Poisson (Christine Labot), Olivier Gourmet (Etienne Winckler), Julien Frison (Jean-Pierre Blanchot), Jonathan Turnbull (Enzo Salina), Noémie Lvovsky (Arlette Caruso), Clémence Poésy (Cécile Dumont), Pauline Parigot (Irène Dereux)...