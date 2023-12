"Life on Mars" : les 4 derniers épisodes diffusés sur ARTE jeudi 7 décembre 2023

Jeudi 7 décembre 2023 à partir de 20:55, ARTE vous proposera de voir ou de revoir les 4 derniers épisodes de la première saison de la série "Life on Mars" avant d'enchaîner sur la saison 2.

Près de vingt ans après sa création, cette série culte en Grande-Bretagne, récompensée par des prix prestigieux, reste pourtant méconnue en France. Il est urgent de la redécouvrir, tant elle crée un univers unique en son genre, entre feuilleton policier, humour et fantastique : une sorte de Starsky et Hutch du nord de l’Angleterre, avec un soupçon de Kafka.

Le voyage qu’effectue Sam Tyler dans le Manchester de son enfance lui ouvre les portes d’une époque foutraque, largement fantasmée mais débordante de vie, où il va devoir percer le mystère de sa venue. Le problème pour ce jeune inspecteur intègre et féru de technologie, c’est que son enquête personnelle ne peut se faire qu’en marge des affaires courantes du commissariat dans lequel il a atterri, aux côtés d’un patron totalement survolté (formidable Philip Glenister). Sam pourra-t-il revenir d’où il vient ?

Il faudra deux saisons, bouclées d’émouvante manière, pour y répondre. Le temps de s’attacher à des personnages incarnés avec autant de fantaisie que d’authenticité, au son réjouissant d’une foule de titres rock des seventies, dont le célèbre "Life on Mars" de David Bowie.

20:55 Épisode 5

À l’approche d’un important match de football, un supporter du Manchester United est retrouvé assassiné. Pour Gene Hunt, aucun doute : le coupable se trouve parmi les hooligans qui supportent Manchester City, le club concurrent. Pour le coincer, l’équipe met en place une opération d’infiltration dans ce milieu hautement inflammable… Entre-temps, Sam fait connaissance avec le fils de la victime, qui lui rappelle la relation qu’il avait avec son propre père.

21:50 Épisode 6

Une prise d’otages a lieu dans les locaux d’un journal de Manchester. Gene Hunt et Sam Tyler ne tardent pas à identifier le responsable, un employé en mal de reconnaissance. Alors qu’ils s’affrontent sur la méthode à employer, le déséquilibré lance un compte à rebours et le rival de Gene, le commissaire Litton, se mêle à l’affaire. Avec le concours d’Annie, le duo pénètre dans le bâtiment tandis que Sam est en proie à des hallucinations : en 2006, les médecins déclarent renoncer à le maintenir en vie…

22:40 Épisode 7

Un dealer de cocaïne est arrêté à la sortie d’un lycée. Gene Hunt veut sévir, mais Sam lui conseille de temporiser pour remonter à la source du trafic. Son plan tombe à l’eau lorsque le dealer est retrouvé mort dans sa cellule, où Gene l’avait volontairement placé aux côtés d’un détenu violent. Tandis que Gene cherche à noyer le poisson, les indices contradictoires s’accumulent… Sam, lui, reçoit des appels du futur : s’il dénonçait les méthodes de Gene et son équipe, pourrait-il rentrer chez lui ?

23:35 Épisode 8

Alors que Gene et Sam sont sur la piste de deux gangsters, ils débusquent un homme caché dans une chambre d’hôtel : Vic Tyler, le propre père de Sam. Sam se refuse à croire que ce dernier, simple représentant de commerce, soit mêlé à quoi que ce soit d’illégal, mais l’enquête les met sur la piste d’un réseau mêlant jeux d’argent et pornographie. Sam confronte ses propres souvenirs de 1973 avec la réalité qu’il est en train de découvrir. Les temporalités se superposent, et il se retrouve face à un terrible dilemme…

La chaîne enchaînera avec la saison 2 qui sera diffusée à partir du 14 décembre 2023.