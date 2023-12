"L'art du crime" : 3 épisodes à revoir sur France 2 lundi 11 décembre 2023 à partir de 21:10

Lundi 11 décembre 2023 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes de la série "L'art du crime" avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim.

Antoine Verlay, flic intuitif et obstiné, et Florence Chassagne, historienne de l’art réputée, ne peuvent plus se passer l’un de l’autre… pour résoudre les enquêtes. De là à penser qu’ils sont faits l’un pour l’autre, il n’y a qu’un pas !

Enjeux amoureux et enquêtes criminelles dans le monde de l’art s’entremêlent dans "L'art du crime".

21:10 Épisode 4x02 Danse de sang

Dans les coulisses du Moulin Rouge, un meurtre a été commis. Tout accuse Estelle Domani (Sara Mortensen), l’une des danseuses du cabaret qui, frappée d’amnésie, ne peut se défendre. Sa fascination dévorante pour le peintre Toulouse-Lautrec (Bruno Solo) joue contre elle.

22:50 Épisode 2x01 Une ombre au tableau (1/2)

Le propriétaire d’une copie d’un tableau de Claude Monet est assassiné et sa peinture subtilisée. Pourquoi le meurtrier a-t-il volé une banale copie ? L’enquête met Florence Chassagne et Antoine Verlay sur les traces d’un copiste de grand talent, dont la vie se confond étrangement avec celle du maître impressionniste.

23:40 Épisode 2x02 Une ombre au tableau (2/2)



Les parallèles inquiétants entre la vie de Monet et celle de son copiste mènent les enquêteurs vers une sombre histoire de passion et de jalousie