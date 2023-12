"Icon of French Cinema" : La mini-série de Judith Godrèche diffusée sur ARTE jeudi 28 décembre 2023 - Vidéo

Le come-back d'une actrice française jadis célèbre, puis exilée à Los Angeles, s'avère plus compliqué que prévu. Judith Godrèche met en scène son double de fiction dans cette série d'une drôlerie fantasque, qui lui permet de peindre sans fard de sombres réalités. À découvrir sur ARTE jeudi 28 décembre 2023 à 20:55.

Rien ne lui sera épargné : ni la comparaison constante avec Juliette Binoche, à qui l’on propose tous les rôles qui pourraient lui échoir, ni l’humiliation dans un show télévisé de mauvais goût, ni les réflexions blessantes, involontaires ou pas (''C’est pas Judith Godrèche ? — Non, je crois qu’elle est devenue architecte...''), ni les railleries de sa fille, ni les accès de toux des psychologues confrontés à ses délires mégalomanes…

Qu’importe : munie d’une grandiloquence loufoque qui la rend d'emblée attachante, l'icône déchue, drapée dans d’improbables tenues de diva, s’accroche, persiste, intrigue, aidée par son agente (Liz Kingsman), sans jamais s’abaisser à regarder en face le cruel destin réservé aux comédiennes "de classe B'' qui ont pris de l'âge.

Truffée de seconds rôles hilarants (dont celui du toujours génial Laurent Stocker en riche producteur aux hobbies absurdes), cette série en forme d’autoanalyse loufoque et enlevée ne prend pas non plus de pincettes avec les plus sombres réalités du milieu.

Par le biais du montage parallèle, le spectateur est ainsi projeté dans les coulisses d’une adolescence piétinée, à travers la relation que l’actrice a menée jadis avec un réalisateur de vingt-cinq ans son aîné, Pygmalion prédateur dont l’ombre néfaste s’étend jusqu’à la scène finale.

20:55 Épisode 1

De retour à Paris après des années passées à Los Angeles, Judith veut réussir son come-back auprès des Français. Mais son agente lui apprend que le film sur lequel elle s’est engagée connaît des problèmes de financement. Sa fille Zoé, danseuse, lui confie son attirance pour un chorégraphe plus âgé qu’elle. Tandis qu’on peine à la reconnaître dans la rue, Judith se convainc qu’elle reste une icône indétrônable du cinéma. Flash-back : à la fin des années 1980, Judith, âgée de 15 ans, est immédiatement repérée lors d’un casting par un éminent réalisateur.

21:30 Épisode 2

Dans le passé, Judith fait ses premiers pas sur un plateau de cinéma. Dans le présent, “l'icône” en mal de reconnaissance épluche l’organigramme de la société de production qui l’a rejetée, convaincue d’une vengeance personnelle à son encontre. Faisant passer sa femme de ménage, Kim, pour son assistante, afin de se donner le lustre nécessaire à l’obtention d’un rendez-vous, elle reprend contact avec Pierre de Marrot, un producteur en vue. Judith rencontre également le chorégraphe de sa fille, afin de prévenir toute mauvaise conduite de sa part.

22:00 Épisode 3

Décidée à récupérer son rôle par tous les moyens, Judith rencontre Pierre de Marrot, avant de se voir délivrer par Carole Bouquet quelques conseils d'épanouissement personnel. Dans le passé, la jeune Judith se confie à un ami sur sa relation avec le réalisateur. Au présent, l’actrice récupère sa fille ivre au sortir d'une soirée chez son chorégraphe, ce qui ravive des souvenirs douloureux. Puis, lors d'un événement mondain où elle espère croiser le producteur, Judith tombe sur l’associé responsable de son éviction.

22:30 Épisode 4

À la suite d’une médisance, Pierre de Marrot reproche à Judith un supposé problème d’alcool. Plutôt qu’un rôle de cinéma, il lui propose de participer à une émission de télé pour enfants. Alors qu'elle se lamente auprès de son agente, celle-ci lui avoue qu’elle a entamé une relation grâce à une application de rencontre. Flashback : lors d'un voyage à New York, la jeune Judith se rend compte que sa présence pèse au réalisateur. Retour dans le présent : après une apparition télévisuelle en hamster, l’actrice apprend que Kim vit des moments difficiles avec son compagnon. Judith confie à sa fille la douloureuse liaison vécue dans sa jeunesse. Toutes trois partent ensuite sur l’île de Porquerolles, au large de Toulon, pour changer d’air.

23:00 Épisode 5

L’escapade insulaire avec Kim et Zoé débouche sur une apparition inattendue : Yann, l’amour d’enfance de Judith, qu’elle croyait mort. Zoé, qui a manigancé, en cachette de sa mère, des retrouvailles avec son chorégraphe, se rend à des répétitions, ponctuées par une sortie troublante à la plage. Kim vit une brève idylle avec un moniteur de paddle, tandis que Judith découvre que Yann n’est pas l’homme dont elle chérissait le souvenir. En outre, il se déclare un fan transi de Pamela Anderson.

23:35 Épisode 6

À Paris, Judith apprend par son agente, laquelle lui confie son chien au passage, qu’elle a récupéré son rôle. Un nouveau réalisateur doit reprendre les rênes du projet. Alors que l'actrice vient de faire une nouvelle rencontre dans une animalerie, Kim lui confie avoir peur de son compagnon. Peu après, lors d'une conversation avec sa mère, Judith évoque son adolescence blessée…