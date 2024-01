"Plus belle la vie" : Voici ce qui va se passer dans les épisodes du 8 au 12 janvier 2024 sur TF1

Lundi 8 janvier 2024 à 13:40, TF1 débutera la diffusion tant attendue de la série "Plus belle la vie, encore plus belle". Voici les résumés des épisodes qui seront diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 8 janvier 2024 Épisode 1

Un an après une catastrophe qui a bouleversé la vie des Mistraliens, tout le quartier se donne rendez-vous à l’inauguration du nouveau bar des Marci, pour fêter leurs retrouvailles et l’arrivée des nouveaux habitants. Mais un évènement risque bien de gâcher la fête…

Mardi 9 janvier 2024 Épisode 2

Alors qu’Estelle est bouleversée, tout le Mistral est encore secoué par les évènements de la veille. De leur côté, certains habitants ont bien du mal à gérer leur nouveau quotidien.

Mercredi 10 janvier 2024 Épisode 3

Une enquête policière pour empoisonnement est officiellement ouverte, alors qu’une menace semble planer sur le Mistral. Pour Léa, l’anniversaire de Lucie est loin d’être chose facile tandis qu’à la résidence, un problème informatique renvoie les étudiants aux bonnes vieilles méthodes de Mirta.

Jeudi 11 janvier 2024 Épisode 4

Les policiers font tout pour tendre un piège à un premier suspect, grâce à l’aide de Sylvia. Ailleurs au Mistral, on célèbre l’arrivée de nouvelles habitantes, pour le meilleur et pour le pire.

Vendredi 12 janvier 2024 Épisode 5

Benjamin nie en bloc son implication dans l’affaire d’empoisonnement, alors que Francesco se montre de plus en plus jaloux. Quant à Léa, elle a bien du mal à organiser une soirée romantique alors qu’à la résidence, Yolande semble s’être investie d’une nouvelle mission.