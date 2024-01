"La tribu" : nouvelle série sur TF1 avec Alix Poisson et Jonathan Zaccaï à partir du 5 février

À découvrir sur TF1 lundi 5 février 2024 à 21:10 les deux premiers épisodes de "La tribu", une nouvelle série avec Alix Poisson et Jonathan Zaccaï.

L'histoire en quelques lignes...

A la tête d’une famille recomposée, Camille (Alix Poisson) et Martin (Jonathan Zaccaï), un couple de quadragénaires amoureux, viennent à peine de s’installer ensemble que leur vie est déjà loin d’être un long fleuve tranquille ! Entre leurs enfants respectifs, sœur, parents, mais aussi leurs ex(s), cette famille compose une véritable « tribu » à l’équilibre forcément instable !

Camille, 42 ans, responsable des espaces verts de leur petite ville, est une battante idéaliste qui préfère parfois embellir la vérité pour croire en sa bonne étoile. Son compagnon, Martin, 46 ans, prof de français organisé et prévoyant, est quant à lui toujours inquiet de ce qui déborde. Leur amour résistera-t-il à la colère de Franck (ex de Camille), la causticité d’Alexandra (ex de Martin) et aux exigences des enfants qui les manipulent à leur guise ?

Un quotidien mouvementé où les contradictions règnent en maître.

21:10 Épisode 1 Fête des grosses

La grande aventure de la famille recomposée commence pour Martin et Camille, qui viennent juste d’emménager ensemble avec leurs enfants respectifs - Raphaël pour Martin, Morgane, Léo, et Mila pour Camille.

Alors que se pose la question de fêter (ou non) l’anniversaire des garçons ensemble, puisqu’ils sont nés à quelques jours d’écart, Camille découvre... qu’elle est à nouveau enceinte !

Camille et Martin réussissent à convaincre leurs ex respectifs, Franck et Alexandra, de venir célébrer les dix ans des garçons à la maison. Mais les réjouissances tournent au cauchemar quand la grossesse est révélée par hasard à toute la famille. Le chemin vers l’harmonie familiale ne sera pas de tout repos !

22:15 Épisode 2 Adam, Eve... et Kylian

Franck a eu une alerte cardiaque et Camille et Martin se retrouvent avec la garde inopinée des enfants de Camille et de leur nouvel animal de compagnie, un serpent nommé Kylian.

Entre une nouvelle situation familiale loin d’être stabilisée, et des enfants qui s’avèrent globalement hostiles à l’arrivée du bébé, Camille commence à avoir des doutes sur sa future maternité. Martin, quant à lui, refuse de sacrifier leur bonheur pour leurs enfants ou leurs ex. Tous deux se rendent bientôt à l’évidence : cette naissance risque de compromettre l’équilibre de leur famille. C’est pourtant quand ils sont sur le point de perdre le bébé qu’ils réalisent qu’ils veulent vraiment cet enfant.