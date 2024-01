La saison 2 de "Blanca" diffusée sur M6 à partir du samedi 10 février 2024

Samedi 10 février 2024 à 21:10, M6 débutera la diffusion de la seconde saison inédite de la série "Blanca". Deux épisodes seront diffusés chaque semaine.

Blanca est désormais une femme libérée des fantômes de son passé, qui contrôle sa propre vie et qui a prouvé à tout le monde qu’elle n’était pas seulement “différente”, mais qu’elle pouvait aussi “faire la différence”.

Officiellement promue consultante au sein de la police, Blanca et toute l’équipe du commissariat San Teodoro traquent un poseur de bombes qui terrorise la ville en s’en prenant aux forces de police...

La folie de Blanca, sa singularité et sa soif de vivre nous ont conquis dans la première saison. Cette deuxième saison donne l’occasion d’entrer encore plus dans son monde. De découvrir de nouveaux secrets sur sa famille, peut-être encore plus inattendus que ceux liés à la mort de sa sœur, ce qui entraînera de nombreux bouleversements dans la vie de Blanca et de ses proches... Avec une question à la clé : la rédemption est-elle possible ?

21:10 Épisode 2x01 Boom (1/2)

Officiellement promue consultante au sein de la police, Blanca se rend avec Liguori sur un braquage dans un supermarché, qui s’avère être une fausse alerte. Quelques minutes plus tard, leur véhicule de patrouille explose sur le parking du supermarché, ne faisant ni mort ni blessé. Deux véhicules de patrouille de police explosent alors à deux autres endroits de Gênes quelques instant plus tard, créant la panique générale…

22:00 Épisode 2x02 Boom (1/2)

Le corbeau qui appelle le commissariat serait en réalité un antiquaire qui en veut à la police depuis la mort accidentelle de sa femme. Blanca arrive à faire diversion au téléphone afin de déjouer l'attentat qu'il s'apprête à commettre dans un restaurant où les agents de police déjeunent régulièrement. Par ailleurs, Blanca demande aux services sociaux de prendre Lucia en charge en l’absence de son père, et héberge Sebastiano qui a été jugé innocent.

En seconde partie de soirée, M6 rediffusera la première saison.