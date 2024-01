"The Rookie" saison 4 : Résumé des épisodes 14 à 18 diffusés sur M6 samedi 27 janvier 2024

Samedi 27 janvier 2024 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir cinq nouveaux épisodes inédits de la 4ème saison de la série "The Rookie : le flic de Los Angeles".

John Nolan, la plus ancienne recrue du LAPD, a utilisé son expérience, sa détermination et son sens de l’humour pour ne pas se laisser distancer par des recrues de vingt ans plus jeunes que lui.

À l’approche de la fin de sa formation, Nolan doit maintenant relever son plus grand défi en tant qu’officier de police et assumer les choix qu’il a faits dans sa quête de la vérité...

21:10 Épisode 4x14 Tir à vue



Nolan et Harper aident Skip Tracer Randy dans sa première affaire de chasseur de primes. Pendant ce temps, Chen et Bradford recherchent l’auteur d'une série de crimes.

21:55 Épisode 4x15 Témoin à abattre



Harper fait vivre à Thorsen une journée en civil, mais l'exercice est interrompu par un visiteur inattendu. Nolan et l’équipe enquêtent sur les meurtres de deux témoins avant un procès…

22:50 Épisode 4x16 Un meurtre pour de vrai



Thorsen accepte à contrecœur de participer à une émission de télé-réalité pour redorer son image mais se retrouve à nouveau dans une situation dangereuse : le producteur est assassiné et l'équipe doit enquêter avant qu'Aaron ne devienne le suspect numéro un.

23:35 Épisode 4x17 Négociation



Nolan et son équipe se démènent pour négocier avec un individu visiblement dérangé, et auteur d'une prise d'otage dans un hôpital pour s'assurer que sa femme bénéficie d'une intervention chirurgicale vitale.

00:30 Épisode 4x18 Traîtres



L’équipe recherche un groupe de braqueurs après la violente attaque d'un train rempli d'objets de valeur sur le point d’être vendus aux enchères. Chen est bouleversée que Bradford ne lui donne pas la reconnaissance qu'elle mérite et Harper prend une décision qui changera sa vie…