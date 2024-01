"Après le verdict, les jurés mènent l'enquête" : les 3 derniers épisodes sur ARTE jeudi 1er février 2024

Et s'ils s'étaient trompés ? Après avoir déclaré innocente une femme accusée de meurtre, quatre jurés se mettent à douter de leur jugement. Entre humour et suspense, une contre-enquête pleine de rebondissements menée par d'attachants apprentis détectives. Les 3 derniers épisodes seront diffusés jeudi 1er février 2024 à partir de 20:55 sur ARTE.

Cette minisérie australienne renouvelle avec malice le motif de la contre-enquête : alors qu'habituellement il s'agit de prouver l'innocence d'un personnage inculpé à tort, ici c'est tout l'inverse.

En montrant la photo de l'accusée recouverte par des restes de pizza lors d'une ultime délibération avant le prononcé du verdict, les premières images donnent le ton : celui de la comédie. En effet, les jurés qui ont été convoqués au procès d'Heidi Lang ne brillent pas par leur esprit de méthode. Un certain sens moral va pourtant les pousser à s'improviser détectives pour vérifier après coup leur jugement (peut-être) expéditif.

La maladresse de ces quatre citoyens ordinaires rend attachante une intrigue pleine de fausses pistes, où le suspense s'invite progressivement, ajoutant une tension bien dosée à cette sympathique galerie de personnages.

20:55 Épisode 4

Clara rend visite à Paul en prison. Elle se méfie à nouveau de Heidi, qui s'immisce de plus en plus dans sa vie privée. Daniel regrette amèrement sa faiblesse lors du procès, mais Zoé et ses compagnons parviennent à le dissuader de se rendre à la police. Dans l'espoir d'en apprendre davantage sur le personnage, Clara accepte d'accompagner Heidi à un déjeuner de famille. La tension est palpable, alors qu'une vieille histoire resurgit du passé…

21:40 Épisode 5

Pour Clara et ses compagnons, il ne fait plus de doute que Heidi a un passé trouble. Cette dernière est de plus en plus isolée et envahissante. Avec Daniel, Clara retourne voir Paul en prison. Se seraient-ils à nouveau trompés ? En quête de preuves, Clara décide d'entrer dans le jeu de Heidi. Mais alors que le procès de cette dernière est relancé pour soupçons de corruption, Zoé, la fille de Daniel, disparaît.

22:30 Épisode 6

Daniel cherche Zoé désespérément. Mais contre toute attente, c'est Heidi qui est retrouvée, après avoir subi une violente agression. Daniel, que tout accuse, est arrêté par la police. Clara, Oliver et Margie tentent de faire valoir leur version des faits mais le terrain a été soigneusement nettoyé. Un élément de preuve apparaît enfin…